Cs ve "descontrol" en los contratos del Concello y pide más "transparencia"

El grupo municipal de Ciudadanos califica de "descontrol" la gestión del área económica del Concello y basa sus críticas en un informe del interventor sobre el Plan Anual de Control Financieiro para 2021 en el que se insta a ejercer un control sobre las prórrogas táctitas de los contratos públicos o la indebida utilización de la figura del contrato menor.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, explica que el interventor "pon por escrito estos aspectos de risco que considera que deben ser controlados". En concreto, la edil cita los párrafos del informe de Intervención en los que se indica que se deben de «analizar as causas e incidencias que produce a continuidade dos servizos e subministracións unha vez finalizado o prazo máximo de duración do contrato», así como otro en el que se insta a controlar por qué se "produce a reiteración de propostas con obxecto similar, os fraccionamentos de obxecto e a correcta tramitación deste tipo de contratos".

La concejala de Cs interpreta que las apreciaciones del interventor indican que le preocupan los retrasos que acumula la readjudicación de algunas de las concesiones más importantes del Concello, como el servicio de limpieza o recogida de basura o la gestión del ciclo del agua. Además, la edil se lamenta de la proliferación de los contratos menores en algunas áreas municipales como cultura o desarrollo sostenible, donde explica que se suceden las adjudicaciones que rozan el límite de 18.000 euros para que dejen de ser considerados contratos menores. En este sentido, Louzao recuerda que los grupos de oposición siguen teniendo trabas por parte del gobierno local para acceder a la documentación de ese tipo de contratos, ya que no se publican en la web municipal como antes, por lo que exige a la alcaldesa más transparencia. "No se poden controlar as propostas de gasto porque se oculta a información, polo que tivemos que instar á Valedora do Pobo a que actúe para que se cumpra a Lei de Transparencia no Concello", indica.

Olga Louzao también considera necesario un mayor control de las retribuciones por productividad que se autorizan en el Concello y explica que el propio interventor plantea en su informe el "exame de expedientes de gratificacións por servizos extraordinarios e productividade, co fin de verificar a súa adecuación á normativa aplicable, o cumprimento dos límites globais da súa cuantía, así como a efectiva realización dos servizos retribuidos".

Finalmente, indica que el interventor también plantea el control de las subvenciones publicas, en especial las del plan Reanima.