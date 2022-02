Los dos grupos de la oposición en el Concello de Lugo, PP y Cs, se acaban de sumar al movimiento iniciado por colectivos de pensionistas para exigir un mejor servicio por parte de las entidades bancarias y en el próximo pleno municipal defenderán iniciativas para que el gobierno local contribuya a ello en la medida de sus posibilidades.

Cs es el más concreto y tajante en esta petición. Propone incrementar en un 100% la tasa por el aprovechamiento especial de la vía pública con los cajeros automáticos a aquellas entidades bancarias que no garanticen una atención presencial durante toda su jornada laboral. En la actualidad, la tasa municipal es de 284,23 euros.

Cs pide que el Concello solo opere con bancos que atiendan presencialmente toda la jornada y el PP propone que opte "preferentemente" por estas entidades

El grupo que dirige Olga Louzao quiere que el gobierno de Lara Méndez elabore un código de buenas prácticas que sea suscrito por los bancos que funcionan en la ciudad para que garanticen atención "presencial e personalizada" a las personas mayores. Además, propone que el Concello solo opere con las entidades que firmen y apliquen este código, tanto con sus cuentas como con los convenios que tiene para el cobro de los recibos municipales.

El planteamiento del PP es similar, pero menos exigente. Plantea que el Concello opere "preferentemente" con "aquellas entidades que den un trato adecuado y próximo a las personas mayores". Los populares también pedirán que el Concello como institución se sume a las reivindicaciones del colectivo de pensionistas, que hace unos días salieron a la calle para hacerse oír y reclamar el mantenimiento de servicios bancarios. El viceportavoz popular, Antonio Ameijide, recuerda que el PP estuvo apoyando a los mayores en esa manifestación.

El cierre de oficinas, el aumento de comisiones y la reducción de servicios presenciales es una tónica general en el sector bancario y se agudizó con la pandemia, de manera que muchas personas mayores que no manejan las nuevas tecnologías se han quedado descolgadas porque la única manera que tienen de acceder a los bancos es a través de internet. "O 75% das persoas maiores de 65 anos non usan internet a diario, segundo datos do Ine, e na nosa cidade esa poboación supón o 20% da total", recalca la portavoz de Cs, Olga Louzao.

Por la contra, a la par que reduce oficinas y trabajadores, el sector financiero tiene actualmente los mejores datos de rentabilidad desde 2015, "tendo como previsión que gañará 14.600 millóns de euros en 2021, un 40% máis que antes da pandemia", recuerda Louzao.