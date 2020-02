Ciudadanos de Lugo no quiere el estatuto de Inés Arrimadas

Ciudadanos aprobó en Lugo una enmienda a la totalidad a la propuesta de estatutos presentada por la dirección del partido. Detrás de la decisión está la reivindicación de una organización más participativa, con más democracia interna y transparente.

Una vez acordada esa enmienda a la totalidad, los militantes se preparan para elegir este sábado a los representantes por la provincia en el congreso del partido. Hay cuatro candidatos: Manu Maseda, José Antonio Flores, Manuel Vicente y José Ángel Gómez. A mayores, como miembro nato, estará en el congreso Olga Louzao.

Entre los candidatos a ir como compromisarios, Maseda y Flores están claramente alineados con la defensa de unos estatutos que garanticen un partido más participativo, en la línea defendida por la plataforma Ciudadanos Eres Tú, con amplia representación en todo el país y que tiene como cara más visible a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que encabezó ayer un acto en Santiago.

En Lugo, Manu Maseda, que ayer confirmaba su presentación a las primarias como compromisario confirmaba su alineación con un modelo participativo y en el que la elección de candidatos, por ejemplo, se base en la meritocracia y no en el dedazo.

Maseda eludía calificar de crítica a la agrupación de Lugo por el hecho de haber aprobado esa enmienda a la totalidad. "No somos críticos, diría que se trata de una forma de pensar que no concuerda con lo que opina Inés", afirmaba el lucense, que acaba de regresar de participar como árbitro en el Campeonato Hispanoablante de Debate y Oratoria organizado por la Universidad de Cornell y perteneciente a la Ivy League.

Maseda, que se ha distinguido por su éxito en los torneos de debate y que en EE.UU., además de ejercer de árbitro, también debatió y acabó como subcampeón de la Copa Másters de Árbitros, aspira a acudir al congreso de su partido y defender líneas alejadas de los oficialistas. Él es, por ejemplo, de los contrarios a confluir en Galicia en listas con el PP. Ni siquiera apoya que miembros del partido vayan en las candidaturas populares. "El que quiera ir con el PP, es libre de pedir la baja en el partido y hablar con Feijóo de lo que crea conveniente", defiende.

Sostiene que en las próximas elecciones, Ciudadanos no tiene opciones en Galicia "porque no ha habido el trabajo adecuado".

Olga Louzao, que ayer acudía al acto de Igea, confirmaba la postura adoptada por Cs en Lugo y recalcaba que se trata de defender un partido participativo, no de cuestionar que Arrimadas tenga el liderazgo en este momento.