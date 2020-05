Cs exige al gobierno local que realice una campaña de rozas en la zona rural

El concejal de Cs Lugo Juan Vidal exigió este miércoles al gobierno local que lleve al cabo una campaña especial de rozas en los caminos y pistas rurales del municipio, especialmente en aquellas zonas con mayor actividad agrícola y ganadera.

“É necesario habilitar centos de quilómetros de camiños e pistas que agora mesmo están en mal estado debido a que non se levaron a cabo os labores de mantemento durante os primeiros meses da primavera, onde a vexetación crece con rapidez. Os traballos non se poden demorar”, advirtió el representante de Cs.

Vidal recordó la importancia de estos trabajos para preservar la economía de muchas familias y criticó “a falta de atención mostrada polo Goberno bipartito” por este asunto. “O Goberno local non pode descoidar a actividade económica no medio rural, xa que o sector agropecuario non cesou a súa actividade durante o periodo de confinamiento. É necesario realizar un investimento extra na contratación destes traballos, do contrario será imposible deixar en condicións aceptables os centos de quilómetros de camiños e pistas antes de que chegue o verán, o que ademais implica un risco maior no caso de que se propague algún lume”, dijo.

Cs Lugo considera que el bipartito “discrimina” a la zona rural. “Non nos serve como escusa a crise do Covid-19, do mesmo xeito que a contorna da Muralla está sendo mantida durante estas últimas semanas, deben atenderse as necesidades das zonas rurales en puntos estratéxicos na mesma medida”, concluyó.