La portavoz de Cs, Olga Louzao, denunció que el Concello pagó 17.942 euros a la consultora madrileña PGS para que asesorara gratuitamente a pymes y autónomos de Lugo tras la pandemia y que este servicio no fue prestado, o al menos no en las condiciones idóneas. Así lo confirmaron a este periódico varias empresas de las trece que se acogieron a esta iniciativa, denominada Plan Vive.

Las firmas consultadas explicaron que recibieron un correo electrónico en el que se les pedía mucha documentación. Alguna optó por no responder porque consideraba que no le compensaba la recopilación y preparación de esa información y, al menos dos la remitieron pero no obtuvieron contestación, según explicaron a ese periódico. En otros casos no les consta que el Concello o la empresa contratada hubieran respondido a su petición de asesoramiento.

Louzao critica que el Concello contratara "a dedo" a una empresa para prestar un servicio para el que teóricamente la administración ya tiene recursos, a través del CEI-Nodus. El Ayuntamiento destinó un presupuesto justo en el límite para no tener que sacar el contrato a concurso, remarca la portavoz de Cs, quien considera que la empresa adjudicataria no prestó el servicio adecuadamente.

PGS dio cuenta al Concello del trabajo realizado de octubre a diciembre del año pasado. En ese informe señalaba que, a través del formulario creado, había recibido ocho contactos con necesidades reales atendidas y 19 consultas en general, "de las cuales once no precisaban de mayor atención".

Preguntado ayer sobre este asunto, el gobierno local aseguró que no recibió quejas de ninguna empresa por este servicio. Precisó, además, que el presupuesto al que alude Cs fue el de todo el proyecto Invest in Citiess, una iniciativa para posicionar a las ciudades españolas para atraer inversiones. Incluía el Plan Vive, una página web, la participación en un foro nacional y la organización de uno local, aún pendiente de realizar.