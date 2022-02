Cs denuncia que no se amplíen las plazas de párking a 50 vecinos

El concejal de Ciudadanos Juan Vidal Pardo denunció este jueves que el gobierno local no ampliará las plazas reservadas a residentes de los párkings de Santo Domingo, Praza de Ferrol y Praza da Constitución, dentro del proyecto de repintado y que sí implica ampliar las demás, ya que por cada tres plazas se habilitarán ahora dos. "Non entendemos esta decisión de Lara Méndez que constitúe un agravio para os 50 veciños afectados por esta medida e que lonxe de mellorar a calidade do servicio está a xerar un novo problema. Esiximos unha rectificación", dijo Vidal Pardo.

El edil de la formación naranja cree que el Concello "está a priorizar os beneficios da empresa concesionaria fronte aos intereses e dereitos dos cidadáns de Lugo".

Por su parte, el gobierno aseguró que la empresa concesionaria de los aparcamientos subterráneos ofreció un cambio a los residentes cuya plaza no se puede ampliar a causa de la ubicación y puntualizó que algunos de ellos no aceptaron esa oferta.

Vidal-Pardo también denunció deficiencias en el funcionamiento de los aparcamientos. En concreto, aseguró que el sistema de extracción de humos del parking subterráneo de Santo Domingo no funciona de forma correcta desde hace años, según denuncias de los propios usuarios. "Incomprensiblemente, o goberno local está a mirar para outro lado no que se refire o funcionamento destas instalacións", indicó el concejal de la formación naranja.