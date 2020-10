Cs denuncia las condiciones del personal del Muramiñae y el Concello lo niega

El concejal de Ciudadanos, Juan Vidal-Pardo, aseguró este jueves que los 23 trabajadores contratados a través del programa Muramiñae Rehabilita llevan un mes realizando sus labores en una nave de Frigsa "sen electricidade, sen medidas de seguridade contra o covid e sen servizo de limpeza nos baños".

"A nave non ten ningún tipo de mantemento e non cumpre cos estándares mínimos de seguridade e saúde. É totalmente inaceptable que o goberno local manteña a 23 empregados baixo estas condicións", afirmó Vidal-Pardo, que recordó que este programa está sufragado en un 80% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), por lo que advirtió de que se corre el riesgo de perder esa financiación europea.

RESPUESTA. El gobierno local aclaró que el personal no desempeña sus funciones en una nave de Frigsa, sino que la utiliza "como almacén e vestiario a primeira e última hora do día". Recordó que a principios de este mes estuvieron trabajando en el parque Rosalía de Castro y en el paseo del Miño. Precisó que tiene un generador hasta que la compañía eléctrica dé de alta la luz. Además aseguró que ha adoptado «todas as medidas de limpeza e desinfección adecuadas».