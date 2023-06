Cruz Roja abrirá una residencia de atención a salud mental con 18 plazas

Luis Abelleira Mayor, que lleva 33 años al frente de Cruz Roja en Lugo, ha sido reelegido presidente provincial. Pero su intención no es agotar los cuatro años, sino dar el relevo a mitad de plazo a algún miembro de su junta directiva. "Me doy un margen no muy largo, como máximo a mitad de mandato", aseguraba este empresario (Lugo, 1948).

Para su nuevo periplo se marca, entre otros objetivos, la puesta en servicio de una residencia de atención a la salud mental en Castro de Ribeiras de Lea, que tendrá 18 plazas, con la pretensión de ampliar su aforo.

Será el sexto módulo en las instalaciones que tiene en esta localidad chairega, que iniciaba su andadura en 2002 con la entrada en funcionamiento del centro de día de atención a personas con parálisis cerebral, que dispone de 10 plazas.

Dos décadas después cuenta también con una residencia de daño cerebral, con 36 plazas, que fue pionera en Galicia, y un centro de patología dual –atención a personas con discapacidad intelectual que presentan trastornos de conducta–, con 12.

Luis Abelleira destacaba "la solidaridad y la colaboración de los ciudadanos con todos los proyectos" que ha puesto en marcha esta organización no gubernamental en la provincia de Lugo. Además, expresaba su agradecimiento a las presidentas nacional y autonómica de Cruz Roja, María del Mar Pageo y Carmen Colmeiro, respectivamente, por su confianza para que siga un mandato más al frente.

Luis Abelleira destaca "la solidaridad y la colaboración" de los lucenses con todos los proyectos de Cruz Roja

El reelegido presidente provincial hacía balance de los principales hitos de los 33 años que lleva al frente de esta institución. Así recordaba que en 2001 ponía en marcha el plan de empleo, que arrancaba con un técnico y que hoy en día cuenta con ocho. La finalidad de este programa es orientar laboralmente a refugiados, personas mayores de 45 años, jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social e intermediar con empresas para conseguir su inserción.

En 2009 abría un nuevo centro de drogodependientes –venía funcionando desde 1990–, que presta asistencia psicoterapéutica y psiquiátrica a personas con adicciones. Desde ese mismo año gestiona el centro de atención a personas con alzhéimer de Celeiro, del que es titular la Xunta de Galicia, en donde 30 usuarios reciben servicios de enfermería, psicología y terapia ocupacional.

Hace diez años acometía una profunda reforma de su sede en la Avenida de Madrid de la capital lucense, que no había renovado desde su apertura en los años 80 del siglo pasado. En 2015 creaba en esa sede un centro de atención social para personas sin hogar y para solicitantes de asilo. Cuenta con siete viviendas para albergar a unos 30 usuarios.

El año pasado abría su Espacio Milagrosa, en donde se lleva a cabo un proyecto de intervención comunitaria e integral en este barrio y en el de Lamas de Prado. Este año Cruz Roja impartirá 38 cursos de formación en sus centros de Lugo, Vilalba y Monforte de Lemos, que cuentan con la financiación de la administración autonómica.

Atiende a 16.000 personas en la provincia de Lugo

En 1990, cuando Luis Abelleira accedía a la presidencia, Cruz Roja tenía 32 empleados. Hoy en día cuenta con 160 trabajadores, medio millar de voluntarios, 11.000 socios y presta servicio a unas 16.000 personas en toda la provincia de Lugo.



Uno de los programas que tiene más usuarios es el de teleasistencia domiciliaria, en el que figuran 2.200 personas mayores de todos los municipios lucenses.



El programa, por una parte, da respuesta ante una emergencia que sufra un usuario y, por otra parte, mitiga su soledad, a través de la compañía que prestan las operadoras de la central telefónica y los voluntarios que los acompañan.



Hace 30 años Cruz Roja disponía de 23 ambulancias en nueve localidades, a raíz de la irrupción del 061 hoy solo tiene cuatro –una es una Uvi móvil–, que prestan servicios preventivos en acontecimientos deportivos y sociales.