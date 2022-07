Cruz Roja de Lugo necesita más familias para acoger a chicos adolescentes

El medio centenar de familias de acogida que tiene actualmente Cruz Roja en su banco no es suficiente. De estas 50, un poco menos de la mitad -23- están acogiendo a menores que, por diversas circunstancias, fueron separados de sus padres biológicos tras el correspondiente dictamen de los servicios sociales de Menores, dependiente de la Xunta.

Del resto, una docena se encuentran, ahora mismo, disponibles a la espera de que las llamen para una acogida, y las otras, unas 15, están en una fase que la ONG define como "en espera temporal". Es decir, en pausa, lo que se produce después de haber hecho algún acogimiento permaneciendo, aun así, en el banco hasta un periodo de dos años.

Aunque el número de familias participantes en este programa fue en aumento, el número todavía no es suficiente. Principalmente porque hay dos colectivos de menores que tienen grandes dificultades para encontrar una familia de acogida. Se trata de los adolescentes y de los grupos de hermanos. "Lo preferible, en este caso, es que los hermanos estén juntos y si son muchos pues que, al menos, las familias acogedoras estén cerca y tengan contacto entre sí para que no se rompa el vínculo entre los niños", explica el psicólogo del programa de familias de acogida de Cruz Roja, Andrés Escobal.

Este programa funciona en Lugo desde hace veintidós años. Tras pasar una serie de entrevistas -donde se estudia el perfil de los solicitantes y sus condiciones económicas y de vivienda-, las familias son sometidas a un proceso de formación para tratar de garantizar el éxito del programa. Esta formación -que antes era solo inicial- se hace ahora de forma continua de ocho horas a la semana, de cara a ayudar a las familias a hacer frente a las distintas situaciones complejas que se puedan crear.

PERFILES. Cruz Roja no hace distinciones en cuanto a los perfiles de familias acogedoras. Puede acoger una persona sola o también parejas del mismo sexo. Se valoran otras cuestiones. "Digamos que el perfil medio es el de familias cuyos miembros tienen entre 35 y 45 años y la mayoría sin hijos", aclara Andrés Escobal.

El programa se extiende a todos aquellos menores cuya guardia y tutela es retirada a los padres por la Xunta, que quedan con la patria potestad suspendida. Abarca desde los 0 hasta los 17 años. Los bebés tienen buena salida. Los adolescentes apenas tienen oportunidades. "Se intenta que los menores de 6 años no vayan a centros, sino que vayan a una familia y esto no suele ser difícil. Sin embargo, con los adolescentes de más de 12 años sí hay más prejuicios porque se piensa que estos chicos ya vienen con una mochila y pueden ser más problemáticos, aparte de que la edad ya lo es en sí. Pero también hay que decir que estos menores son ellos mismos los que solicitan ir para una familia y, por eso mismo, suelen poner más de su parte para que todo vaya bien", explica la trabajadora social del programa, Paula Abuín.

El proceso de acogida de menores no tiene nada que ver con el de adopciones en Galicia. En otras comunidades, sí se permite que el acogimiento se convierta en adopción. Aquí no. El acogimiento es un tiempo intermedio hasta que el menor retorne con sus padres biológicos o encuentre unos padres adoptivos. "Existen tres modalidades: la urgente, hasta medio año con prórroga; la temporal, de seis meses a dos años, y la permanente. Hay familias que solo quieren acogimientos de niños renuncia, de seis o siete semanas, hasta que llega la adopción", afirma la trabajadora social.

EXPERIENCIAS. Sin embargo, los plazos a veces no se cumplen. Natalia Arias, madre acogedora soltera con un bebé suyo de pocos meses lleva dos años con una niña de acogida en su casa. "Me la vendieron por seis meses y ya van dos años. Ahora tiene 3 años y medio. Estamos con el proceso de desapego porque el objetivo de todo esto es que la niña vuelva con su madre. Da un poco de pena que ahora se acerque el final pero es lo que hay", cuenta.

La niña le llama "nanny" a Natalia. Sabe que su verdadera madre es otra mujer, aunque tenga poco más de 3 años. "Yo siempre le expliqué que no la tuve en mi barriguita y creo que lo entiende y nos quiere a las dos. Al principio, no fue fácil. La madre biológica también sentía recelos hacia mí hasta que un día estuvimos hablando diez minutos y fuimos eliminando prejuicios. Ella pensaba que yo le estaba quitando las vivencias que podía tener con su hija, pero a la niña siempre le expliqué todo y ahora se ve que va madurando y lo entiende. Yo soy un mero trámite, una llave de paso. Una acogida no es para suplir a unos padres biológicos es, sobre todo, para llenarte a ti misma", afirma Natalia Arias, que ahora piensa dedicarse dos años al cuidado de su propio hijo pero que, tras ese tiempo, se plantea volver a hacerlo.

Sin embargo, hay acogidas que son más largas. Rocío García Méndez lleva cinco años y medio con una niña en casa que llegó cuando apenas tenía 2 años. Ahora, sabe que ya no se la van a quitar ya que es imposible el retorno de la niña con su familia y arrancarla de este nuevo hogar sería traumático para la pequeña.

"A nosa acollida é permanente. Cando nos metimos a isto pensabamos que virían e marcharían. É o normal, pero as vidas non se poden controlar e quedou. Estamos encantados. Para nós, é a nosa filla. Isto non se fai co afán de adoptar pero, se pasan estas cousas, arrincar a unha nena dunha familia, despois de tanto tempo, sería como matala", asegura esta madre de acogida.

El programa incluye atención psicológica permanente. Este profesional suele recordar a las familias acogedoras que la estancia es temporal. "Cando se van os nenos, pásase mal", dice Rocío por las familias que pasaron por este trance. Aun así, acoger compensa. "Compensa porque hai veces que se necesita facer algo polos demais para sentirte ben. Os pequenos son o noso futuro e se non nos teñen a nós, os adultos, non teñen nada. Vivir en un centro ten que ser horrible. Esta é unha boa maneira de facer algo polos nenos, que non tiveron culpa da vida que lles tocou vivir", cuenta.

Una asignación mensual

Acoger a un niño genera un gasto en las familias. Para suplir esto, la Xunta concede una asignación mensual por niño.



600 euros al mes se perciben para bebés hasta el año. Si tienen de 1 a 3 años, la ayuda es de 400 euros, y si el menor tiene más de 3 años, 280.



Gastos

La Xunta también cubre otros gastos como dentista, gafas, terapias o combustible.