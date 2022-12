La Cruz Roja de Lugo y Carrefour colaboran para recoger juguetes

Cruz Roja de Lugo contará este año con un importante colaborador para llevar a cabo su recogida de juguetes para niños en situación de vulnerabilidad social. Será el centro comercial Carrefour, que se encargará de la recogida.

Santiago Castrillo García, gerente de Carrefour y Luis Abelleira Mayor, presidente de Cruz Roja, se reunieron para disponer los detalles de esta recogida de juguetes, que comenzó este viernes y se prolonga hasta el domingo.

Los interesados en colaborar pueden hacer entrega en Carrefour de los juguetes, que han de ser "inclusivos, que no potencien los roles de género y que no fomenten la violencia", indica la entidad.

No es la única colaboración de este tipo para conseguir juguetes para niños desfavorecidos. El centro comercial As Termas colabora con la Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais Distrito Milagrosa en la campaña que ya se inició el día 1, y que se mantendrá hasta el día antes de Navidad. Durante este período, As Termas recogerá todo tipo de juguetes. Una vez finalizada la fase de recogida, la asociación vecinal se encargará de entregarlos.