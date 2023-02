La cruda realidad da risa

Se acabó el Carnaval en Lugo y la despedida llegó con la denuncia de la cruda realidad. El entierro de la sardina sirvió un año más para corear por las calles del centro los males que afectan a la ciudad y el retrato no dio siquiera para mucho sarcasmo. El auditorio, el tren, el carril bici, la Ronda Este, el Garañón... no hubo debate que no cupiera en los ferretes interpretados durante el desfile organizado por la asociación Pepe Ferreiro.

Desde la base de operaciones del Círculo de las Artes, el desfile que cierra las celebraciones más transgresoras y abre el tiempo de la cuaresma sirvió para que los lucenses escucharan lamentos como el de "prometeron o auditorio, o do tren e a intermodal; aínda estamos agardando que encomece o festival".

No quedó títere con cabeza en la suma de denuncias sobre la situación de la ciudad y los participantes en la farra también entonaron cantos relativos a uno de los grandes temas del momento: el proyecto de la Ronda Este. "Pobre río Rato, pobre e pobres as carballeiras como veña a Ronda Leste adeus a tanta beleza!", se escuchó a modo de conclusión sobre el plan para hacer esa tercera ronda de la ciudad, tan denostada ahora por muchos lucenses.

Un momento de la celebración. XESÚS PONTE

Tampoco los proyectos de peatonalización se dejaron pasar por alto y se cantó a propósito del tema y sobre las quejas que se escuchan en la ciudad sobre los nuevos problemas para aparcar y hasta de las mujeres que vienen a vender al mercado y se vuelven a casa cargadas por no poder estacionar.

Ni siquiera la frustrada playa fluvial quedó fuera de los temas de escarnio, de modo que se cantó que "a praia de dona Lara quedouse en ilusións porque o PP atopou no río uns mexillóns".

No faltó la sorna sobre que la candidata del PP a la alcaldía sea de Mondoñedo ni se pasó por alto que la Banda da Música siga desaparecida, pero se hizo también sangre de asuntos como el del carril bici. "Miragre!!! Vin un ciclista circulando polo seu carril, propoño para el unha medalla, xa que estrenou por fin", se cantó.

Transporte de la sardina previo a su entierro. XESÚS PONTE

Y en la tonada a modo de sorna tampoco faltó el pesar. "Do Auditorio imos falar ou será mellor calar? Cando o queiran inaugurar vano ter que retellar", cantaron los participantes en el entierro, que se mantuvo fiel a su circuito tradicional y pasó por la Praza do Campo para acabar en la Praza Maior.

Y como las penas no tienen límites, en la despedida del Entroido lucense no se dejó de cantar tampoco sobre la catástrofe en la autovía, que ha agudizado la situación de aislamiento de la provincia y que parece ir a peor cada día que pasa. Y, quizás por eso, se cantó sobre el asunto sin que mediaran lindezas. Así, se proclamó que "ministros e enxeñeiros do viaduto do Castro vaia cagada fixeron por aforrar catro cuartos!".

No faltaron lamentos, pues, para hacer más triste si cabe el adiós al Carnaval lucense.