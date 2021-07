Cruce de tuits entre Ameijide y Arroxo por la "dictadura comunista" de Cuba

El portavoz adjunto del PP en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, mantuvieron una tensa discusión en Twitter a causa de la "dictadura comunista" de Cuba, donde se están sucediendo las protestas en las calles desde el pasado fin de semana.

El popular inició la trifulca en la mañana de este martes con un mensaje acompañado de una fotografía en la que el nacionalista aparecía caracterizado de forma similar a la popularizada por Fidel Castro y el Che Guevara, líderes de la revolución cubana. "El bigobierno de #Lugo PSOE-BNG sigue defendiendo la dictadura de #Cuba Aquí vemos que el vicealcalde, Rubén Arroxo, sí lo hace. Qué fácil es defender una dictadura comunista desde la libertad y la democracia de #España, si sufriese lo q es el comunismo de verdad... #Cuba #CubaLibre", escribió Ameijide en su tuit.

El bigobierno de #Lugo PSOE-BNG sigue defendiendo la dictadura de #Cuba, aquí vemos q el vicealcalde @Ruben_Arroxo si lo hace.

Que fácil defender una dictadura comunista desde la libertad y la democracia de #España, si sufriese lo q es el comunismo de verdad… #Cuba #CubaLibre pic.twitter.com/rtECOR6Rsg — Antonio Ameijide (@antonioameijide) July 13, 2021

Menos de cinco minutos tardó el propio Arroxo en responder, explicando el origen de la imagen y tildando el ataque de Ameijide de "ridículo": "Cando pensas que non se pode facer máis o ridículo, sempre aparece algún do PP que o supera. Aquí o seu viceportavoz de Lugo compartindo unha foto miña de Instagram do entroido do 2018".

Cando pensas que non se pode facer máis o ridículo, sempre aparece algún do PP que o supera.

Aquí o seu viceportavoz de Lugo compartindo unha foto miña de Instagram do entroido do 2018 https://t.co/7jzvT5cJNC — Rubén Arroxo (@Ruben_Arroxo) July 13, 2021

Sin embargo, al portavoz popular no pareció valerle de excusa esta respuesta y volvió a arremeter contra Arroxo animándole a condenar la "represión de la dictadura en Cuba" si, como dice, su fotografía "es una broma", a lo que el teniente de alcalde no respondió.

Hay frases q no caducan @Ruben_Arroxo y el sufrimiento provocado por el comunismo en #Cuba desde hace 62 años tampoco



Si como dices tu foto es una broma, te invito a que aquí y ahora públicamente condenes la represión de la dictadura en Cuba #AbajoLaDictadura #CubaEsUnaDictadura https://t.co/zTJTEdtfdd — Antonio Ameijide (@antonioameijide) July 13, 2021

"Veo que Rubén Arroxo no ha tenido tiempo o no ha querido condenar la represión de la dictadura comunista en #Cuba... A ver si realmente el BNG de Lugo es un lobo con piel de cordero que en estos detalles desvela sus verdaderas intenciones", sentenció ya en la tarde de este martes Ameijide, nuevamente sin encontrar réplica por parte de Arroxo.