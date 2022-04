El cruce de Río Sil y Otero Pedrayo mejora con el fin de una urbanización

El gobierno local prevé autorizar este miércoles el remate de una urbanización en Quinta de Pérez, a la altura del cruce de las calles Río Sil y Otero Pedrayo, lo que permitirá mejorar la estética, la seguridad y la accesibilidad de todo este entorno y de la propia intersección. Esta carece en uno de los márgenes de aceras y de parte de la calzada.

Se trata de un proyecto privado valorado en 160.000 euros que servirá para completar una urbanización con edificios que se construyeron hace varias décadas.

"A actuación deseñada permitirá resolver a continuidade dos itinerarios que comunican as rúas Río Sil e Otero Pedrayo, pero xa nunhas condicións dignas de urbanización, con todos os servizos de abastecemento e saneamento, mellorando notablemente o estado do pavimento actual, as dimensións da calzada, e tamén as dotacións de iluminación, o que redundará nunha maior seguridade, especialmente en horario nocturno", avanzó este martes la alcaldesa, Lara Méndez.

La intervención también servirá para ordenar la oferta de plazas de aparcamiento que hay en la zona, de forma que se minimizarán los espacios residuales y se erradicarán los puntos insalubres y degradados, destacó Méndez. De esta forma, se incorporarán nuevos espacios de convivencia, que podrán estar ligados a actividades económicas y de esparcimiento.

Esta actuación le otorgará a esta zona de la ciudad un aspecto más amable y confortable, en la línea en la que trabaja el gobierno de Lara Méndez y con la que además busca cubrir las distintas necesidades cotidianas de los ciudadanos, "abandonando as anteriores tendencias, máis uniformes e tradicionais", afirmó la alcaldesa.

La regidora explicó que, al igual que se está haciendo con el resto de intervenciones públicas y privadas que se llevan a cabo en la ciudad o que están en diseño, el Concello hizo hincapié a la hora de autorizar el proyecto en que este tuviera en cuenta la perspectiva de género. Se busca, por ejemplo, que el urbanismo prevenga situaciones de inseguridad.

ÁREA DE DESCANSO. Al margen de la iniciativa privada, en esta zona de la ciudad el Concello también está llevando a cabo algunas otras actuaciones de mejora y prevé otras a corto y medio plazo. El área de medio ambiente está creando una nueva área de descanso en la confluencia de las calles Río Sil, Hórreo y Lucas Ferro Caaveiro. A principios de año, la administración local también arregló el gran banco de Paradai, que tiene catorce metros de longitud.

No obstante, el proyecto de mayor envergadura que el Concello tiene para esta zona es la construcción de un parque infantil cubierto, un tipo de instalación que escasea en la ciudad y que es muy demandada por las familias. Estará en la zona donde los vecinos celebran las fiestas del barrio y será el quinto parque cubierto de Lugo, después de los de Agro do Rolo, del parque del Pazo de Feiras, del de Augas Férreas y del proyectado en el inicio de Fontiñas.