Los críticos con urbanizar en San Roque buscan frenar las obras en el Supremo

La pugna judicial abierta entre Adega y la plataforma Foro polo Camiño contra el Concello para frenar la urbanización prevista en la esquina de San Roque con el Carril das Flores sigue adelante mientras se avanza en los trámites judiciales.

Después de conocerse que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) eleva al Supremo el recurso presentado por la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) a la urbanización de la esquina de San Roque, el gobierno local aclara que se trata de un "trámite meramente formal" que lo único en lo que se puede traducir es en que el colectivo presentó el recurso "en tempo e forma" con la documentación requerida.

Por consiguiente, el Tribunal Superior deberá remitir ahora el expediente al Tribunal Supremo para que sea este el que declare si la causa tiene interés casacional, objetivo para admitirlo o no finalmente a trámite.

Por el momento, la Administración local esperará a este pronunciamiento y se reserva todas aquellas acciones que considere "convenientes" en la defensa de los intereses municipales.

En cualquiera caso, el Concello puso de manifiesto en este comunicado que respetó en todo momento en este procedimiento aquellos aspectos a los que se veía obligado y que recibieron el aval de una sentencia del propio TSXG, después de un recurso anterior de Adega, que, sin embargo, explican fuentes del Concello, por vía administrativa no hizo uso de las posibilidades de procedimiento de las que disponía.

Por este motivo, al Concello le parece "paradoxal" que mientras se tramitó la modificación puntual del Pepri ni esta ni otras entidades emprendieran las acciones jurídicas oportunas y, en cambio, lo hagan ahora, cuando el ejecutivo local acabó con los treinta años de provisionalidad de una pasarela que, además de afear el entorno, generaba un problema de seguridad en la movilidad de la zona.

La respuesta de Adega que, junto con el colectivo Foro polo Camiño, protagonizan esta cruzada urbanística, no se ha hecho esperar tras finalizar la concentración del lunes frente a la Porta de San Pedro bajo el lema Outro Garañón na muralla?, que esta plataforma ciudadana realiza todos los lunes desde el comienzo de este conflicto entre vecinos y Concello.

Una de sus portavoces, Camino Casabella, expresaba su satisfacción porque el recurso de casación siga adelante y se cumplan las expectativas que tienen depositadas en la resolución de la Justicia.

"O primeiro paso deste recurso foi a preparación, que é o que fixo o TSXG, e xa está cumprido, o segundo é a admisión no Tribunal Supremo e o terceiro sería a resolución final", dijo.

Camino Casabella está convencida de que darán resultado las acciones legales que emprendió Adega. "Se non estivésemos seguros de que o recurso ía para adiante, non nos meteriamos neste asunto. Hai suficientes argumentos para que saia adiante", afirmó.

La portavoz de esta agrupación aseguró que han mantenido reuniones sobre este asunto con todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, que "nin sequera nos contestou". Por ello, espera que el gobierno local cambie de opinión porque "aínda estamos a tempo de buscar unha solución alternativa que sexa respectuosa co Camiño Primitivo e a muralla".

concurso. Casabella propone la convocatoria de un concurso de proyectos para lograr una solución a un entorno que cuenta con dos monumentos declarados Patrimonio de la Unesco pese a que, con las obras de urbanización que se efectúan actualmente, en opinión de la activista, "xa se está cometendo unha agresión ao Camiño".

La portavoz explica que estas obras "supoñen a consolidación dese túnel inmundo polo que pasa o Camiño, cun cambio na inclinación da pendente que supera a normativa actual de mobilidade e que será dun 14 por cento".

Informes contradictorios

La plataforma ciudadana Foro polo Camiño, que agrupa a más de 30 colectivos y profesionales que defienden la ruta jacobea, ve cómo aumentan las posibilidades de que su recurso prospere porque el TSXG no tuvo en cuenta una de las pruebas que aportó, un informe de Icomos, el órgano asesor de la Unesco en España, solicitado por el colectivo y que es muy crítico con la solución urbanística propuesta. Icomos se contradice de esta manera a sí misma, ya que en la tramitación administrativa de la modificación del Pepri sí dio el visto bueno".



Argumentos

Los recurrentes creen que pueden ganar el pleito en base a varios argumentos. El principal es que, en la larga tramitación de esta modificación del Pepri, hubo cambios sustanciales que justificarían una segunda exposición al público, que no se llevó a cabo.



Modificación

El TSXG interpretó que no era necesario porque no se modificaban los objetivos generales del Pepri, que persiguen simplemente que las remodelaciones logren una mejora de las relaciones con el entorno.