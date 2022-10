Palacios y Varela, dos lucenses con opiniones dispares sobre la ley trans

Como muchos otros familiares de personas trans, Cristina Palacios, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Trans Arelas y madre de una niña trans, no solo apoya la ley sino que cree que se queda corta.

"Tal e como está agora deixa fóra, por exemplo, as persoas non binarias. En Arelas temos un montón de rapazada non binaria á que non se recoñece legalmente con esta lei. As persoas migrantes seguirán tendo as mesmas dificultades á hora de ver recoñecida a súa identidade en España, cando moitas personas trans inmigrantes precisamente veñen escapando do seu país porque teñen unha morte segura", explica.

También discrepa de algunas lecturas que se están haciendo de la norma y de las consecuencias prácticas que tendrá. "Estase falando de que esta lei vai recoñecer a autodeterminación de xénero de todas as persoas e iso non é correcto. Por debaixo dos 16 anos unha persoa trans non a vai ver recoñecida se non ten apoio familiar", y explica la importancia de esta cuestión. "Por Arelas teñen pasado 1.100 casos e se asociaron 90 familias. Isto que quere dicir? Que máis de mil persoas, moitas menores de idade, non tiveron polo menos ao principio apoio familiar. Con esta lei a súa vida non vai avanzar", apunta.

Lo que facilitará la ley, según destaca, es que las personas trans, para identificarse como tales, "non teñan que pasar por saúde mental", que ninguna otra persona ajena a ellas tenga que certificar o validar quiénes son. "Ninguén ten que decidir se ti es trans ou non", incide.

A Palacios le sorprende que "o mesmo PSOE que hai oito anos impulsou a autodeterminación de xénero" sea ahora reticente a respaldar el proyecto de ley.

"Esta norma contribúe ao borrado das mulleres"

Dolores Varela forma parte de Foro Feminista Lugo, que, a su vez, está integrado en la Plataforma Galega de Feminismo Radical. Ambos colectivos están en contra del proyecto de ley trans porque entienden que "contribúe ao borrado das mulleres", aunque puntualiza que "o feminismo está a favor da non discriminación das persoas trans, por suposto".

La autodeterminación de género que propiciará la nueva norma entra, a su juicio, "en conflito cos dereitos das mulleres baseados no sexo. En España, a lei contra a violencia de xénero de 2004 ou a lei de igualdade de 2007 poderían ser eludidas por homes que se autodeterminen como mulleres sen que teñan que xustificar ningún tipo de disforia ou incongruencia co seu sexo".

Varela explica que eso permitiría, por ejemplo, que hombres condenados por violencia de género o incluso delitos sexuales pudieran cumplir la pena en cárceles de mujeres.

Defiende además que la ley presenta una mezcla de los términos sexo y género. "Hai unha confusión moi grande. O sexo é unha realidade biolóxica. En base ao sexo as mulleres estamos discriminadas historicamente, hai una estrutura social organizada en base a esa discriminación. O xénero son unha serie de normas sociais, comportamentos, estereotipos que se nos asignan a homes e mulleres", explica.

Recuerda que un pilar de la lucha feminista es, precisamente, acabar con el género. "O xénero como construto social hai que abolilo. Non hai comportamentos ou gustos propios de homes e de mulleres, rosas ou azuis. Pero non podemos eliminar o sexo biolóxico que é a base material da persoa, somos seres sexuados, dende a primeira á última célula", insiste.