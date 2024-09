López: "Voume adaptar ao que a Praza queira, pero se a Praza non se adapta aos clientes morrerá"

Din os praceiros que lles chamou porcos e que é ao Concello a quen lle corresponde limpar as canalizacións da Praza.

Eu conto feitos constatables. Cada vez que hai un evento facemos unha limpeza máis a fondo e o xoves vimos que ao meter auga, esta subía para arriba. Abrimos as arquetas, que están soldadas, e atopamos mallas de peixe, etiquetas enormes, moitísimos restos de cascas de mexillóns, porexpan, cabezas de peixe...

Cre que foi acertado informar desa limpeza tal como o fixo? Non é un risco tanto para a imaxe da Praza como da xestión municipal?

O que fixemos foi pedir un uso responsable das instalacións porque o que atopamos escandalizounos e decepcionounos. Eses residuos non entran na rede pola pía nin polas reixas.

Está dicindo que hai praceiros que levantan as reixas para meter eses residuos nos canais?

Pode ser que ás veces coas présas levantemos as reixas e tiremos para abaixo. Moitos residuos que atopamos non poden entrar no circuíto doutro xeito. Informamos e pedimos responsabilidade porque cando de forma sistemática nos están acusando de mala xestión... Non é 'revanchismo', pero estamos todos os días pedindo que se usen ben as instalacións porque son públicas e mantelas cústanos moitos cartos. Cando os carros dos clientes están rebentados porque hai praceiros que cargan moito peso neles, cando se usa o ascensor dos cidadáns en vez de o montacargas e se mancha de sangue...

Durante un tempo non funcionou o montacargas, e é sensata a súa petición de que se usen ben as instalacións, pero tamén o parecen algunhas demandas dos praceiros, como que os peixeiros non teñan que agardar unha hora a que abra a Praza para descargar a mercadoría cando hai un sistema de apertura electrónica.

A Praza é unha instalación pública que abre de 7.00 a 21.00 horas, cando hai vixilantes. O que sucedía era que entraban clientes e persoas antes dese horario. E quen é responsable se pasa algo? Xa ten sucedido. Un señor tropezou nun palé e levou un golpe grande.

Hai un sistema de videovixilancia que podería servir para apercibir os praceiros que incumpren.

Non é sinxelo comprobar de quen son os clientes. Se puntualmente os praceiros teñen unha necesidade de entrar, por unha incidencia, ábreselles, está a Policía Local. En Nadal abrímoslles ás catro da mañá. No Carrefour ou nas Termas os comerciantes teñen chave para entrar cando queren? Non.

Os praceiros acúsana de inflexibilidade e de impoñer decisións, como querer abrir polas tardes ou non querer facelo nalgunhas datas festivas.

É un conflito moi grande e sei que teño a batalla perdida. Voume adaptar ao que eles queiran. Se non queren abrir non van abrir, pero dáme coraxe pola xente que si quere, e porque se a Praza de Lugo non fai o camiño que xa fixeron outras está condenada a morrer. Ou atendemos as necesidades dos clientes ou morre. Sei que é moi sacrificado e eu propúxenlles alternativas, como que fagan quendas para abrir. Pero é non a todo. Que imaxe damos se un turista entra ás sete da tarde e ve só tres postos abertos? E logo está que abrir as instalacións cústanos cartos a todos.

A realidade é que a relación está moi deteriorada e os praceiros pídenlle que se desculpe.

O único que fixen foi pedir un uso responsable das instalacións porque o que vimos nesta última limpeza é intolerable.

É difícil desligar da disputa política o que está sucedendo. A praza volveu ao debate despois de que o PP se reunira cos praceiros. Cre que está a ser unha arma política? Tamén por parte do goberno?

Sen dúbida, porque quen ten que representar a Praza é a xente da Praza. A relación vaise reconducir sempre que non haxa elementos externos contaminantes.

Refírese ao presidente de Lugo Monumental, pero Luis Latorre foi elixido polos praceiros como o seu representante.

Tampouco houbo máis propostas.