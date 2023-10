Cristina López ve "pioneiro" el espacio perinatal del cementerio

La concejala de Participación, Cristina López, acudió al nuevo espacio perinatal del cementerio municipal, tras la celebración del Día Mundial del Duelo Perinatal, donde destacó la importancia de que se habilitara esa zona. "O de Lugo é pioneiro na Galiza e un dos poucos cemiterios de todo o Estado que contan cun espazo para que as familias poidan pasar a dor en caso de sufrir unha morte xestacional ou perinatal", recordó la edil, acompañada por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo.

En realidad, el cementerio de Narón cuenta con un espacio de este tipo desde hace tres años, pero este es un servicio todavía poco común en las necrópolis.

López recordó que la intención de su concejalía a la hora de promover la creación de ese espacio era "axudar ao o entorno familiar no proceso de superación do dó perinatal" y señaló que, aunque son muchas las familias que pierden un hijo durante la gestación o al poco de nacer, sigue siendo un duelo muy silenciado.

La edil explicó que, para ayudar a visibilizar esa realidad, el área de Participación elaboró también una exposición en colaboración con el Colegio de Enfermería, que estos días se puede visitar en el Hula. Recordó que se puso en marcha el nuevo espacio perinatal en el 75 aniversario del cementerio municipal de San Froilán.

Cristina Arias destacó "a versatilidade do deseño de Eloi Maquieira para realizar actividades como as visitas nocturnas ou as distintas actividades culturais organizadas durante todo o ano", que hicieron que el cementerio de Lugo fuese incluido en la Ruta de Cemiterios Históricos Europeos y ganase el reconocimiento de National Geographic como uno de los cementerios más bonitos del mundo.

El Día Mundial del Duelo Perinatal se celebra cada 15 de octubre para visibilizar las pérdidas gestacionales o poco después del nacimiento, un tipo de duelo complejo, que afecta especialmente a las mujeres.