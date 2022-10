Cristina Lata: "Os churros, mellor cun chocolate"

Para Cristina Lata, bailarina e directora do Conservatorio de Danza de Lugo, só hai unha palabra que define á perfección o que son as festas de San Froilán: o polbo. Sen polbo non hai festa en Lugo. Por iso, pola gastronomía, pensa que atraen a tanta xente de fóra estas festas. Gastronomía e tamén outro ingrediente máis: a tradición, do que dá boa fe todos os anos o Domingo das Mozas.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Non sabería dicirche unha cifra. Supoño que o que me cobrasen naquela que tivese espazo para sentarse. Iso é o difícil: atopar un sitio nas casetas!

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

A combinación da tradición da festa e a boa gastronomía que ten a cidade.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Darme un paseo para ver o ambiente do Domingo das Mozas e deixarme caer por algún concerto que me interese.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

O certo é que non demasiado.

Churros ou castañas?

Churros, aínda que nunca os merco nas festas. Son máis de tomalos en familia nunha terraza da Praza Maior, acompañados dun chocolate ben quentiño.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días da semana?

En xeral, non me atraen demasiado as multitudes, pero o Domingo das Mozas é unha data do almanaque que me encanta.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Ningún. A verdade é que, nesas cousas, pouco gasto fago.

Bota de menos os senegaleses?

De verdade que xa non van estar?

Lígase moito no San Froilán?

Non o sei.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Polbo. Sen polbo á feira non habería festa de San Froilán. Esa é a palabra que mellor a define.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Non teño ningún tipo de segredo que non se poida confesar.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Moitísimas, xa que de moza bailaba. Polo tanto, tiven infinidade de ocasións de vestirme co traxe tradicional galego.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

O dengue, porque me parece unha prenda do traxe tradicional que é moi elegante.