Cristina Casal: "Contra la pseudociencia hay que formar al paciente sobre su trastorno"

EL HULA será este viernes y sábado escenario de la reunión de la sociedad científica gallega de Psiquiatría y de un congreso astur-gallego que la especialista de la unidad de salud mental de Lugo Cristina Casal repasa en esta entrevista.

El congreso lleva por título Psiquiatría a lo largo de la vida, ¿por qué eligieron este tema?

Nos pareció interesante porque la Psiquiatría supone un acompañamiento a las personas con enfermedad mental a lo largo de la vida. Por eso quisimos que tratara la infancia, adolescencia, vida adulta y vejez. Hay trastornos que, en cada etapa vital, tienen un curso diferente y requieren un abordaje específico. A veces también requieren de los profesionales de la salud mental una coordinación con diferentes equipos como los de Educación, a veces los judiciales... También queríamos que se tratasen las etapas de transición, de paso de una etapa a otra.

¿Son especialmente complejas esas etapas de transición?

Pueden ser complejas, sí. Yo, por ejemplo, tengo formación principalmente en psiquiatría infantil, niños y adolescentes. Ahora en la unidad de salud mental tenemos una consulta específica de paso a la vida adulta, un día a la semana, dirigida a pacientes de entre 16 y 21 años, en la que no todo es patología sino que también tratamos problemas de adaptación, que también son importantes.

¿Hay más demanda asistencial de Psiquiatría? ¿Reclama el paciente más ayuda de los profesionales de salud mental?

Sí, hay más demanda. También hay más recursos. Hay enfermedades mentales que se han tratado siempre: los trastornos psicóticos, las esquizofrenias o las depresiones... Ahora ha aumentado la demanda de pacientes con trastornos adaptativos, que se producen como reacciones a problemas que se van encontrando a lo largo de la vida. También es verdad que ahora hay otra concepción del trabajo del especialista de Psiquiatría y no hay el estigma que había antes por recurrir a él, aunque a veces siga existiendo. Dentro del congreso también vamos a abordar cómo ha cambiado, por ejemplo, la familia. La conferencia de clausura corre a cargo de una socióloga que nos va a hablar de los distintos tipos de familia y de los retos a lo largo del ciclo familiar.

Se adelantan muchos trastornos psicóticos por el consumo de cannabis que algunos pacientes creen inofensivos

También de las pseudociencias. La Psiquiatría parece un campo fértil para ellas...

Es un problema con el que se encuentran muchas disciplinas. A nosotros desde luego nos preocupan mucho y es algo que antes no se daba tanto. Una de las cuestiones que ocupa mucho tiempo a los psiquiatras es hacer en consulta psicoformación eficaz. Formar al paciente de su enfermedad, de su trastorno, de qué supone, es algo necesario para que se implique en su tratamiento. Si no, puede recurrir a otras vías que carecen de cualquier validez científica y confiar en ellas pese a todo. Esto antes no ocurría tanto, pero ahora a menudo llega a consulta un paciente que te dice que es demasiado joven para tomar pastillas o que él no es de tomar pastillas.

Gente que renuncia a seguir con un tratamiento porque cree haber encontrado una terapia alternativa o que ya no se quiere tratar...

A veces los pacientes manifiestan su intención de no tomarlo. Antes es verdad que los pacientes solían seguir más las recomendaciones del psiquiatra y ahora, en ocasiones, quieren ir a la consulta pero rechazan seguir el tratamiento. Por eso es tan importante informarles y explicarles bien qué supone su enfermedad. A veces vienen convencidos de algo que han leído en internet que es erróneo. Por ejemplo, con el consumo del cannabis, que piensan que es inofensivo y hay que explicarles que por supuesto no lo es, que les puede provocar un daño real.

Puede exacerbar algunas enfermedades mentales...

Muchos brotes psicóticos se adelantan por el consumo de cannabis, la esquizofrenia puede aparecer antes por ese motivo. En muchos casos hay que incidir en la importancia de tomar el tratamiento. Yo les digo a menudo a los pacientes que la tristeza no la tratamos, pero sí la depresión, que es una enfermedad de la que la tristeza es solo un síntoma. Y es una enfermedad en la que hay pacientes que hacen tentativas de suicidio y, otros, suicidios consumados, son casos que no solo se pueden tratar con psicoterapia.

¿A quién va dirigido el congreso?

A todos los profesionales de la salud mental que estén interesados. Acudirán unos 150 psiquiatras de Galicia y Asturias porque es la reunión de la Sociedad Gallega de Psiquiatría y también el Congreso Asturgalaico de la especialidad. Daremos cabida también a las nuevas generaciones porque participarán también residentes de Psiquiatría presentando sus trabajos y comunicaciones.