Crispación en el pleno por la Protectora de Animales: "Deberías estar tú en la jaula"

El pleno del Concello de Lugo de este jueves estuvo marcado por la crispación por la falta de dinero en el presupuesto de 2024 para adaptar el viejo matadero de San Xoán de Pena para Protectora de Animales. Solo figura una partida para hacer el proyecto.

Ante esa situación, el PP presentó una enmienda para destinar los más de 700.000 euros que se reservan para hacer en A Garaballa una zona ajardinada con huertos (con fines terapéuticos, sociales y educativos) a hacer el nuevo albergue. No fue aceptada porque, según el gobierno local, el Concello está obligado a ejecutar ese proyecto porque formaba parte de la estrategia europea Life Lugo+Biodinámico y es un compromiso que hay que cumplir.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, explicó que seguirá buscando fondos para hacer la obra, instó a la Xunta a que aporte dinero y recordó que, si no hay financiación, la obra será costeada por el Concello y la Diputación.

Sin embargo, la falta de concreción de plazos crispó a los asistentes al pleno, miembros de la Protectora y simpatizantes, algunos de los cuales profirieron descalificaciones, como "deberías estar tú en la jaula", en alusión a la alcaldesa. Esta advirtió con desalojar al público, lo que finalmente no fue necesario.

Situación "precaria" en Muxa

El presidente de la Protectora, Alberto Losada, aseguró este miércoles que la situación del actual albergue de Muxa es "precaria" pues tiene entre 180 y 200 perros "hacinados". Recordó que no se pueden acometer obras en estas instalaciones debido a que no las autoriza la Confederación Hidrográfica.

El Concello tiene un proyecto para rehabilitar el edificio del matadero municipal con el fin de que acoja el albergue de la Protectora, pero vinculó su ejecución a obtener fondos de la Unión Europea. Por ahora se los han denegado.

Losada explicó que el pasado verano el gobierno local le aseguró que tenía "un plan b" para financiar estas obras si no recibía fondos europeos, pero teme que no haya alternativa ya que no se incluye aportación alguna para este proyecto en los presupuestos de 2024.

Su presidente mostró su "descontento" con las previsiones del gobierno local y considera que sería "un mazazo" para la Protectora otro año sin partida para el nuevo albergue.

Alberto Losada presentó un escrito en el registro municipal solicitando poder intervenir en el pleno, al que asistió con otros socios de la Protectora.

Las explicaciones de Lara Méndez

La alcaldesa, Lara Méndez, explicó este miércoles en un acto con José Ramón Gómez Besteiro que la intención de su gobierno continúa siendo conseguir fondos europeos con el fin de habilitar unas instalaciones para la Protectora de Animales de Lugo en el antiguo matadero municipal.

La regidora incidió en que el plan B continúa siendo el mismo que el plan A, que es basarse en una partida europea para el proyecto. Reconoció que no había llegado, si bien manifestó su confianza en que se hagan efectiva a lo largo del próximo año.

Méndez centra su expectativa en los fondos de la Unión Europea que "o Estado destina aos concellos", como ha sucedido en otros supuestos desde que se conceden, dado que "a Xunta aínda non nos achegou nada". En este sentido, animó al ejecutivo autonómico a implicarse en este proyecto con las cantidades que le llegan de Europa.

Otro de los motivos de mantenerse firme en el criterio de reformar el matadero es que "estudamos ampliar os terreos de Muxa, que son da Deputación, pero recibimos un informe da Confederación Hidrográfica no que se nos indicaba que buscásemos outra ubicación".

En función de lo "infrautilizado" que está el matadero, la alcaldesa remarcó que se debe poner en valor, por lo que aseguró que continuarán la búsqueda de ayudas procedentes de Europa al tiempo que anunció que seguirán dedicando "fondos propios» al proyecto que «é necesario para presentar na busca de financiamento".

Lara Méndez, sobre los presupuestos del próximo año, recordó que la sociedad animalista recibiría una cantidad que ronda los 200.000 euros, que no contempla aumentar de cara al año 2024.