La crisis sigue dejando agujeros en el Concello, que tuvo déficit en 2021

El Concello de Lugo cerró el año 2021 con un déficit de 2,1 millones de euros. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos (91,2 millones) no llegan para cubrir los gastos (94,1 millones). No obstante, la situación financiera municipal de momento no está comprometida porque, tras incorporar remanentes, la administración cerró con un ahorro 12,6 millones de euros, según figura en el documento de liquidación del presupuesto del que el gobierno local dará cuenta en el pleno de la próxima semana.

Los ingresos municipales se recuperaron un poco respecto al 2020, año crítico por el estallido de la pandemia y la paralización de la economía, cuando el Concello ingresó cuatro millones menos en impuestos. El año pasado, la recaudación por impuestos directos e indirectos, tasas, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales fue de 89,6 millones de euros. Si se suman otros ingresos, el total de derechos reconocidos fue de 91,2 millones de euros. En 2020, estos fueron de 80 millones.

Sin embargo, el Concello gastó en 2021 más de lo que ingresó, como viene sucediendo en los últimos años y la portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, volvió a advertir este viernes de este desfase a la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, en la comisión de cuentas previa al pleno.

De momento, el Concello tiene ahorro, pero los gastos aumentarán de forma considerable en los próximos años. Lo hará no solo por la inflación general y la escalada de precios de todas las energías, que en cualquier economía tienen un gran impacto, sino porque el Concello está construyendo dotaciones que habrá que mantener, recuerda Cs, muy crítico, al igual que el PP, con alguno de esos proyectos, como las caldas del parque del Miño, el edificio Impulso Verde y el carril bici.

"Imos cara a un endebedamento crónico. Ou aumentamos impostos ou prestaremos peores servizos", afirma Louzao, quien recuerda que la Unión Europea obliga a las administraciones a repercutir en los ciudadanos el coste de prestación de los servicios, especialmente los relacionados con la potabilización y depuración del agua. Estos, en concreto, en el Concello de Lugo tienen un desfase de varios millones de euros.

El gobierno local no ofreció este viernes su análisis sobre las cuentas de 2020 pero en su hoja de ruta no estaba subir impuestos ni tasas, según aseguró en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, y parece improbable que modifique su posición ante la crisis económica actual.

De momento, el Concello tiene remanente, en parte porque en la última década el nivel de ejecución presupuestaria fue muy modesto, por diversos problemas en la gestión, desde laborales y políticos hasta judicialización de los asuntos municipales.