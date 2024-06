La crisis de la Justicia, vista por dos jueces de Lugo

Dos jueces de Lugo representantes de las dos principales sensibilidades dentro de la profesión analizan la situación de la Justicia y los desafíos que afronta una vez alcanzado el acuerdo para renovar el CGPJ. Son Sandra Piñeiro, de la progresista Jueces para la Democracia, y José Luis Deaño, de la Asociación Profesional de la Magistratura, considerada de tendencia conservadora.

Renovación del GGPJ

Sandra Piñeiro: Es importante por una cuestión de calidad democrática . Además, la falta de nombramientos en el Supremo ha producido retrasos y el TS determina también el sentido en el que se va a aplicar la ley en los distintos órdenes jurisdiccionales. Lo que pensamos es que los nombramientos del CGPJ tienen que ser por los principios de mérito y capacidad, aunque los refrenden la Cortes Generales, pero sin partidismo puro y duro.

José Luis Deaño: La función diaria del juez, que es resolver asuntos judiciales dictando sentencias y autos, es totalmente independiente de la existencia o composición del CGPJ. Los juzgados siguen funcionando de manera regular. Pero que se renueve es un problema de salud democrática. Y tenía incidencia desde el momento en que no pueden hacer nombramientos. Los únicos responsables de que no se hiciera son los partidos políticos.

Politización de la Justicia

Sandra Piñeiro: Siempre se ha mezclado. Yo creo que política, medios de comunicación y Justicia tienen una relación complicada. Sobre todo por la fase de instrucción, que es la que siempre lleva la mayor resonancia a nivel periodístico, sobre todo la imputación por delitos de corrupción. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la prevaricación judicial no está en las estadísticas del Consejo dentro de lo que es la corrupción y parece el caso más paradigmático que puedes tener en un sistema. La judicialización de la política o la utilización espuria de los procedimientos judiciales siempre ha existido.

José Luis Deaño: Yo creo que no está politizada. En fin, los jueces, y eso sí lo puedo asegurar, cuando tienen un procedimiento resuelven lo que consideran oportuno de acuerdo con lo que dictan las leyes. Eso pasa en los juzgados, en las Audiencias y en el Tribunal Supremo. Es cierto que los políticos han puesto la Justicia en el centro del debate y la han cogido como un elemento de lucha partidista entre ellos, pero eso no afecta al funcionamiento diario de la Justicia en sus diferentes instancias. Es un debate interesado fuera del Poder Judicial.

Existencia de lawfare

Sandra Piñeiro: Eso tiene un nombre en el sistema español desde siempre, prevaricación judicial. Por eso no me gusta el anglicismo. Cuando un juez dicta una resolución injusta sabiéndose su injusticia comete un delito. Se llama prevaricación judicial. Y hay casos notables en el sistema español de condenas por prevaricación y expulsión de la carrera judicial. El lawfare, desde la perspectiva del juez que utilizando su poder hace algo que está mal, o incluso por imprudencia grave, es algo que existe en el sistema español. Pero yo creo que hay que confiar en las instituciones y que realmente el sistema funciona, porque ahí están las condenas.

José Luis Deaño: No, esto es un gran mantra. Yo no lo conozco. Si nos referimos en la actuación de un juez que alguien considera que no actúa correctamente y, por lo tanto, incluso prevarica, lo que tiene que hacer es ir es a un juzgado y a ejercitar las acciones oportunas. Lo que no vale es generar un debate mediático y político terrible con afirmaciones generales, difusas, dejando un aire de sospechas sobre todo el mundo... y luego no realizar ninguna actuación concreta de tipo judicial en relación con quien tú crees que está delinquiendo. Es un término que ha surgido ahora, en fin, por los intereses políticos de ciertos partidos políticos que han asumido un relato que creo que es peligroso. Pero la independencia de los jueces y magistrados yo creo que es una realidad que no está en discusión. Esto de que te llame no sé quién de un medio de comunicación o de un partido político para que dictes una resolución en un sentido u otro, eso no existe.

Perjuicios para la Justicia

Sandra Piñeiro: Todo el mundo intenta hacer el trabajo lo mejor posible, con unos medios deficitarios. Pero el hecho de vernos expuestos a la crítica más enconada, ya con perspectivas políticas... hace que se extrapole a todos. Lo que hay que transmitir al ciudadano es si hay alguien que puede proteger sus derechos somos nosotros. Y sin embargo, no es la visión de la ciudadanía. Se ha visto como una deslegitimación, pero en general, de todos los poderes del Estado.

José Luis Deaño: Los jueces somos parte de la sociedad y lo que se vive a nivel político y a nivel mediático y a nivel social nosotros también lo vivimos. Pero cuando la gente entra en el juzgado con su procedimiento, yo esta situación de desconfianza no la veo. Todo lo contrario. De hecho, la gente acude cada vez más a los juzgados y los tribunales. Yo creo que es un síntoma de que más allá de lo que se puede ver en el runrún social en la calle, cuando uno tiene un problema sí que confía.

Culpabilidad de los jueces

Sandra Piñeiro: Me parece perder la cabeza las críticas políticas que sufrimos por decisiones judiciales. Pero no menos descabellado es ver a un grupo de jueces criticando decisiones políticas. Podemos criticar la ley en una dimensión técnico jurídica, que es la que nos corresponde. Establecer límites a la libertad de expresión y opinión tampoco creo que sea la solución para esto. Hay que hacer un ejercicio de autorresponsabilidad, asumir que nuestras opiniones no son como las de mi vecino hablando en el bar con su amigo.

José Luis Deaño: Nosotros como servicio público estamos sometidos a la crítica. Y así debe ser en un país democrático. Pero eso es una cosa y otra es este ataque yo creo que interesado que en los últimos tiempos se ha exacerbado por un mero interés político y mediático.