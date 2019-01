Los jóvenes son uno de los grupos que peor parados han salido de la crisis económica que se desató en 2009 tras la caída de la entidad financiera Lehman Brothers, un derrumbe que provocó un efecto en cadena que todavía hoy se nota en multitud de aspectos, pero sobre todo en unas condiciones laborales que se han visto terriblemente empobrecidas durante los últimos diez años.

Esta caída en la calidad de los empleos ha provocado un éxodo masivo de jóvenes –entre 20 y 29 años– españoles pero también de lucenses, como no podía ser de otra manera. Los motivos son evidentes: la búsqueda de seguridad laboral, sueldos dignos y, en definitiva, mejores condiciones de vida en una franja de edad determinante a la hora de labrarse un futuro profesional.

Son muchos, muchísimos, los lucenses "sobradamente preparados" que se han visto obligados a abandonar su hogar para probar suerte allende las fronteras nacionales. De los 66.137 lucenses censados en el extranjero a finales del mes de octubre –datos del Instituto Nacional de Estadística–, 7.334 son jóvenes de entre 20 y 29 años. Y de estos casi 7.500 jóvenes residentes fuera de España, la mayoría por asuntos laborales, casi un 30% de ellos (2.091) emigraron después de destaparse la crisis económica de 2009.

Las cifras han ido fluctuando con el paso de los años. En 2009/2010 se vivió el mayor éxodo de lucenses con 351 hombres y mujeres que iniciaron una aventura fuera de España en los años en los que la crisis azotaba con más virulencia. Desde 2010, la cifra se fue reduciendo paulatinamente hasta 2015, cuando se vivió de nuevo un fuerte incremento pasando de los 186 lucenses que emigraron en 2014 a los 305 que lo hicieron al año siguiente.

Galicia es la comunidad que más españoles "aporta" al extranjero

Desde 2015 hasta hoy las cifras han ido a menos, siendo este último año el de menor éxodo –los datos del Ine no ofrecen todavía la estadística de los meses de noviembre y diciembre–.

MUNICIPIOS. De los más de 66.000 lucenses instalados fuera de España, Lugo es, por motivos obvios, la ciudad que más aporta a la estadística con 12.306. Después de la capital lucense, aparecen Monforte (3.357), Chantada (3.658), A Fonsagrada (3.495), Sarria (2.167), Viveiro (2.130) y Pantón (2.114).

INCREMENTO IMPARABLE. Entre 2009 y 2017, la cifra de españoles menores de 30 años que vive fuera del territorio nacional se ha disparado hasta los casi 800.000, un 80% más que las cifras recopiladas antes de la crisis.

En términos globales, el número total de españoles en el extranjero desde 2009 ha crecido en casi un millón de personas (65%), hasta alcanzar los 2,4 millones.

Galicia es la comunidad que más españoles "aporta" al extranjero con más de medio millón. Le siguen, aunque muy lejos, Madrid y Cataluña.

Expatriados



Lucenses entre 20 y 29 años

2009/2010 -> 351

2010/2011-> 237

2011/2012 -> 269

2012/2013 -> 264

2013/2014 -> 186

2014/2015 -> 306

2015/2016 -> 258

2016/2017 -> 148

2017/2018 (hasta noviembre) -> 72

TESTIMONIO.

"Estiven sen traballar 2 días dos 5 anos que levo no Reino Unido"

Rosa Varela dejó Lugo en 2012 y desde entonces ha trabajado en Newbury, Roma y Brighton, donde se ha instalado hace ya tres años

Rosa Varela, natural de Campomayor, Palas de Rei, acabó la carrera de Traducción e Interpretación en 2012 y ante las pésimas expectativas laborales que por aquel entonces existían en España, decidió probar suerte en el Reino Unido.

"Para traballar en España de traductora é moi dificil, a única opción é facelo de autónoma, polo que as expectativas non eran moi boas e sobre todo cando estas empezando, porque non sabes o que vas gañar. Tamén é moi difícil atopar contactos. Por iso me marchei".

Sempre quixen traballar co galego, de feito traballei de autónoma traductora con empresas galegas incluso estando fóra

Su primer destino fue Newbury, una pequeña localidad de 30.000 habitantes situada a tan solo una hora de Londres. Allí trabajó en un colegio como auxiliar de conversación y en una academia. "Era un programa dun ano que tiña o British Council co Goberno de España", asegura.

Tras un año en Newbury, Rosa Varela probó suerte en Brighton. "Fun a estudar, a facer o curso de formación de profesorado, porque alí teñen poucos profesores, e de feito daban unhas bolsas que cubrían a matrícula e os gastos que teñas para vivir durante ese ano".

Un año después, la vida le llevó a Italia, concretamente a Roma, para ocupar una plaza vacante de lectorado gallego en la Sapienza Università di Roma. "Sempre quixen traballar co galego, de feito traballei de autónoma traductora con empresas galegas incluso estando fóra". En la capital italiana estuvo un año pese a que tenía la opción de quedarse dos más. "Era unha bolsa da Xunta de Galicia que pagaban moi pouco, para vivir nunha capital europea non era suficiente. Nin cotizaba, nin tiña pensión. Era unha beca cando en realidade estaba facendo un traballo remunerado doutra maneira".