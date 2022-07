El asesino confeso de Clara Expósito: "Tengo que pagar por lo que he hecho"

El presunto asesino de Clara Expósito reconoció en el juicio con jurado que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo que cometió el crimen.

"Yo tengo que pagar por lo que he hecho, por matar a una persona, que no quería hacer. Le pido perdón a Dios todos los días, pido por toda su familia por el daño que le he causado", declaró Francisco Javier Belda, de 48 años, que solo respondió a las preguntas que le formuló su abogado y se acogió a su derecho de no declarar ante la fiscal y los letrados de las acusaciones particulares y populares. "Estoy más que arrepentido", agregó.

El procesado aseguró que él le arrebató el cuchillo de cocina a la víctima, cuando, según dijo, esta amagó con agredirlo, y que pretendió "asustarla" pero no acabar con su vida.

Explicó que el crimen fue tras una discusión porque ella quería "formalizar" la relación y que se fuese a convivir con ella y que él solo quería mantener una relación de amistad porque ella se encontraba sola a raíz de que sus dos hijos, una de ellas menor de edad, se habían ido a vivir con su exmarido.

Determinar si eran o no pareja es fundamental en este caso, porque le podrían aplicar el agravante de parentesco.

Francisco Javier Belda aseguró que ese día había consumido vino de cartón, ansiolíticos, un porro y alguna raya de cocaína.



La madre de la víctima, de 79 años de edad, que declaró tras un biombo nerviosa y entre lágrimas, aseguró que él llevaba "meses" viviendo con ella y que eran pareja.

Fue la madre y su otro hijo el que encontró a Clara Expósito muerta en el piso que tenía en la Rúa da Ferradura, en el barrio de As Gándaras de Lugo el 7 de febrero de 2020.

El acusado del crimen de As Gándaras, en el juicio. SEBAS SENANDE

"La tenía amenazada para que no nos dijese que la maltrataba", afirmó la madre de la asesinada, que aseguró que ella estaba "peor" de su adicción al alcohol desde que convivía con el acusado.

La primera jornada del juicio ya finalizó. Este martes están citados a declarar vecinos de la víctima, familiares del acusado y los policías nacionales que investigaron el caso. El miércoles, último día previsto del juicio antes de la deliberación del jurado, intervendrán los peritos.

Fiscal y acusaciones particulares y populares coinciden en solicitar 25 años de prisión por asesinato. El letrado de la defensa trata de acreditar que no tenían relación sentimental, que no cometió el crimen con alevosía y que actuó bajo los efectos del alcohol y drogas para que le apliquen el delito de homicidio en vez de asesinato.

Los once miembros del jurado (7 hombres y 4 mujeres) tendrán que acordar un veredicto de culpabilidad o inocencia.