"Creo que es muy posible que siga este gobierno tras las elecciones porque el PP no es creíble"

Posiblemente desde Paulo Favio Maximo no hubo ningún hombre que identificara tanto la ciudad con su propia persona como José López Orozco, el alcalde que tenía Lugo en la cabeza. Sus malas compañías cayeron en malas manos judiciales, y él tuvo que sacrificarse en el ara del partido para mantener el gobierno local.

Seguramente aún no se le ha pasado el cabreo y guarda encasquillados muchos reproches, pero su buena disposición y su afabilidad, despojada de aquel aguijón que con tanta destreza usaba cuando estaba en activo, hacen pensar en que el tiempo y la distancia van haciendo su trabajo. Ahora prefiere enseñar fotos de su nieto que de sus obras y es capaz de analizar la actualidad con sosiego. Pero sin desapego, claro, no está en su naturaleza.

¿Cómo ve Lugo ocho años después de su marcha?

Parece que está un poquitín parada, pero bueno, ahora la crisis esta afectando, como es natural, y nosotros llegamos mas tarde a las crisis, no nos afecta tanto como a otros lugares, pero cuando llega pues sí que afecta, pero saldremos.

Saldremos, pero sí que es verdad que existe así esa sensación. Así como en algunos de sus mandatos existía entre la gente esa sensación de que la ciudad avanzaba, de que la ciudad estaba guapa y se hacían cosas, de un tiempo a esta parte da la sensación de que está todo un poco parado.

Bueno, pero yo creo que también es el ambiente, el ambiente general, el estado de ánimo. Por eso lo que necesitamos más pronto que tarde es que se vuelva a revitalizar el ánimo y se vuelvan a buscar los comunes denominadores que hay entre toda la gente y poder seguir trabajando por la ciudad, porque si nos quedamos parados nos va a ir peor.

Cree que ese impulso puede salir de las próximas elecciones?

Creo que sí. Las elecciones siempre son un momento de reflexión, un momento de parar, mostrar lo que se hizo y reflexionar sobre lo que hay que hacer, sobre la expectativa, lo que esperan los ciudadanos.

¿Cuáles son sus expectativas?

Hombre, mi expectativa es sobre todo que vuelva a tomar ese impulso de que vivimos en un sitio donde es posible hacer cosas para mejorar, de que no hay que contentarse con lo que tenemos, sino que hay que ir a más en el plano industrial, en el plano comercial, en el plano turístico, en el plano de la cultura. Es decir, que podemos ir a más, para lo cual se necesitan también muchos acuerdos que hoy parecen más difíciles. Pero a ver si de una vez aprendemos que una cosa es la vida de Madrid y otra es la vida municipal, la vida local, donde nos conocemos todos y donde es posible un mayor entendimiento. Se necesita no solo entre las fuerzas políticas, sino entre las fuerzas económicas, sociales, sindicales. En la gente de la calle se necesita y se ve que es una necesidad.

Como decía, las elecciones son el momento de rendir cuentas, de valorar lo que se ha hecho. ¿Cómo valora usted que ha hecho la parte socialista del gobierno de coalición?

Desde que yo dejé la alcaldía hay dos momentos. Uno es el primer mandato, que fue muy complicado, muy complicado. Aquello era una tortilla de siglas, muy difícil de poder llegar a acuerdos, muy difícil de sacar. Pero en este segundo mandato, tanto con el Bloque como con el PSOE, yo creo que se han hecho cosas y por lo menos se han aprobado los presupuestos, se han materializado los presupuestos, se ha buscado financiación fuera y ha venido financiación de la Unión Europea o de otras administraciones. Y yo creo que en ese sentido se ha vuelto a retomar el pulso de la ciudad y por lo tanto sí que hay esperanza de que sea reconocido.

Veo la ciudad un poquitín parada, es un estado de ánimo; necesitamos que se vuelva a revitalizar"

Esa financiación europea que efectivamente ha venido se ha utilizado en buena parte en proyectos contestados o incomprendidos, como el carril bici o el barrio multiecológico del Impulso Verde. ¿Por qué no han cuajado entre la gente?

Con respecto al primero es posible que igual algunas cosas del carril bici haya que retomarlas. No hay ninguna obra humana que sea perfecta y luego la propia geografía de la ciudad complica la existencia del carril bici, y eso que ahora hay bicicletas que ya van solas. Lo que pasa es que es una decisión que se está tomando en toda la Unión Europea, hacer ciudades más saludables, ciudades donde no tenga tanta presencia el coche. Pero bueno, puede ser que alguna parte de las obras pues habría que retomarlas. Con respecto a lo otro, yo creo que lo que hay que hacer es seguir dando el impulso, pero con una condición muy importante y es que hay que meter a la iniciativa privada, que tiene también que hacer esa apuesta. Es decir, vamos a desarrollar una unidad de actuación que puede ser pública y puede ser privada, donde apostemos, pues como se ha apostado por este edificio, es decir, por la madera, por una vida con respeto al medio ambiente, donde se aproveche mejor el agua de la lluvia o se aproveche mejor los residuos o se aproveche mejor la limpieza de las calles, la calefacción... Y eso tiene que ser una apuesta. Y había que meter a la iniciativa privada en esa misma unidad del Impulso Verde. Se tiene que convencer a la iniciativa privada de que el mundo va por ahí. No sé de qué manera, pero creo que eso sería lo que le daría credibilidad a todo el programa. Ahora, son más necesarios más fondos europeos, también la inversión de la Xunta, que dispone de fondos de la UE gracias a Lugo y Ourense.

Yo iba a preguntarle qué es lo que menos le ha gustado de los dos últimos mandatos. Pero quizás ya me ha respondido: la falta de acción para ese liderazgo.

No, porque algo se ha hecho. Lo que pasa es que yo creo que si tenemos un gobierno estas cosas son las que hay que estudiar. Hay que arreglar casas, calles, los baches, seguir haciendo la limpieza, pero luego hay que sentarse y decir ¿Cómo impulsamos a la ciudad? Tenemos un gobierno que le da estabilidad a la ciudad, lo ha demostrado. Si van a seguir gobernando, pues que se sienten y que nos digan vamos a hacer esto.

Ahora que lo que lo saca. ¿Cuál es su nota a los socios de gobierno?

Yo le doy una buena nota, pero que se pongan la nota ellos y que se la pongan los ciudadanos.

Es posible que igual algunas cosas de esas obras haya que retomarlas, ninguna obra humana es perfecta"

Está bastante extendida la opinión de que el BNG ha sabido aprovechar su parcelas con pequeñas actuaciones de mucha visibilidad, como las peatonalizaciones.

Se ve que me siguen teniendo miedo y siguen echándome la culpa de lo que pasó en el año 2003 y están totalmente equivocados [El PSOE gobernó con el BNG y en las siguientes elecciones Orozco sacó mayoría absoluta]. Si luego las cosas nos fueron bien a los socios es porque trabajamos muchísimo. Ellos trabajaron, no me quejo, pero nosotros trabajamos de lo lindo también y ellos creen que perdieron aquello porque perdieron visibilidad. Pero bueno, a mí me parece bien que les den nota los ciudadanos ahora.

Cree que tiene posibilidades de reeditarse el gobierno de coalición en la ciudad?

Sí. Vamos a ver lo que dicen los ciudadanos, que igual le dan la mayoría al PSOE. Pero creo que es muy probable que siga el gobierno porque el PP no es creíble. De verdad, yo no tengo nada en contra de Elena Candia. La conozco poco, pero no me la puedo creer. ¿Pero cómo puedes decir que vas a hacer, que le vas a pedir a la Xunta? Coño, pídeselo ahora. ¿Pero cuántas mociones presentaste en el Parlamento pidiendo cosas para Lugo? Si te van a dar después, que te lo den ahora y favoreces a la ciudad y se ve que lo hiciste tú. Y luego, claro, lo que ya me hace desconfiar de todo es oír que va a rebajar los impuestos. Para mí es capital, no se puede hacer más con menos. No se puede.

¿Cree que ese es el principal problema que tiene en estos momentos el PP, la falta de credibilidad de la candidata?

Yo no la creo. Sí, para mí no es creíble, eso es. Y de verdad que lo intento. Yo tengo mi corazoncito y sé dónde lo tengo pero, no obstante, intento ser objetivo y ver también en el adversario lo que está bien de lo que plantea. Pero, ¿cómo me dices ahora que le vas a pedir a la Xunta un departamento de educación temprana para las personas que tienen alguna discapacidad? ¿Tú qué hiciste hasta ahora por la ciudad?

Se ve que me siguen teniendo miedo y siguen echándome la culpa de lo que pasó en 2003 y están equivocados"

Todo gobierno, además de su acción cotidiana, necesita un gran proyecto, algo a lo que todos los demás puedan engancharse. ¿Cuál es el que necesita ahora Lugo?

Eso dejo que sean los candidatos los que lo digan. Hombre, una apuesta para fomentar la implantación de empresas en la ciudad a mí me parece importante ahora.

¿Está pensando en algo como el plan Impulsa Lugo?

Exactamente. Es decir, me parece importante. Lo que pasa es que habría que juntarse con otros, no puede ser solo el Ayuntamiento, es un tema de todos. Además, hay que aprovechar bien el suelo empresarial que tenemos. Y son claves dos aspectos. Primero, conseguir que el gasoducto de Cádiz-Zamora llegue hasta Guitiriz; ¡Tenemos que exigirlo! Y, segundo, el corredor atlántico; si Lugo pierde el corredor del Atlántico lo va a pagar a corto y a largo plazo. Somos la única ciudad que tenemos una estación de mercancías, debemos asegurar la conexión con A Coruña y con Ferrol. Las infraestructuras no son el desarrollo, pero son la condición.

"Hay que dar la lata y hacer mucho despacho en Madrid"

Desde que se retiró de la política activa ha descubierto usted un nuevo canal, las redes sociales, en las que es muy activo.

Sí, Facebook pero sobre todo Twitter. En Facebook entro, felicito el cumpleaños a mis contactos y paso a Twitter. Twiter me hace pensar, me gusta. Y pongo todos los días un tuit, abierto a la gente. Está bien, me gusta. Y además veo que la gente interviene, discuten, debaten... El otro día puse uno que no me gustó mucho porque se faltaban un poquito el respeto entre ellos y eso sí que es malo, Eso sí que tengo que evitarlo, pero lo tengo totalmente abierto. Ahora, no contesto. Yo escribo y vosotros ahora a discutir y mañana a otra cosa.

Ejerce de moderador...

Sí, sí. Pero me gusta. Lo que menos me gusta es que a veces no sabes quién te escribe, no sabes quién es. No respondo a quien sea anónimo. Pero lo paso muy bien. En un tuit llegué a tener 6.000 impresiones, que debe ser gente que lo vio por ahí. Y Si bien es verdad que eran cosas relacionadas con el fútbol y al día siguiente tuve una depresión enorme porque ya puse una cosa sesuda y fueron 200 (se ríe).

Ha gobernado usted con gobiernos amigos y enemigos tanto en la Xunta como en Madrid. ¿Realmente es tan notable la diferencia para un municipio?

Sí, hay diferencia. Pero lo que pasa es que hay que hacer mucho despacho, hay que estar mucho en Madrid. Yo recuerdo mis entrevistas con Álvarez-Cascos o mis entrevistas con el ministro Matas. Cuando yo les pedía las obras de saneamiento de Lugo me decían: "¿Para qué quieres eso, si eso no da votos?". Ya, pero me pone la ciudad en las mejores condiciones. Ya ves. Hay que dar mucha lata en Madrid. En Madrid y en otros sitios.

¿Cree que se ha dado lo suficiente la lata estos años?

Sí, creo que se recibieron cosas, pero igual se podían recibir algunas más. Sobre todo de proyectos caros.

¿A qué iría Orozco ahora a dar la lata a Madrid?

Por las comunicaciones. Una comunicación rápida con Ourense nos abre multitud de posibilidades en Lugo. Necesitamos una buena comunicación con A Mariña y la autovía de Santiago.

"A Besteiro se le va respetar lo que decida sobre su futuro"

El socialismo gallego sigue pendiente de la decisión de José Ramón Gómez Besteiro. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que vuelva?

De verdad, no es que no quiera decir nada, es que no lo sé. Tiene que ser él quien busque su camino. En política todo puede cambiar en tres días. La decisión que él tome parece ser que se la va a respetar todo el mundo. Pues que la tome.

¿Qué le parece el Gobierno de Madrid?

Bueno, pues yo creo que están ahora enzarzados en la disputa, pero a veces me da la impresión de que están cerrando un ciclo para abrir otro nuevo. No sé, no lo entiendo. Puedo entender que se equivocaron en la ley del solo sí es sí, y hoy escucho al presidente pidiendo a Irene Montero: "Oye, danos todo lo que has presentado, que no nos has presentado nada". No entiendo.

Se dice que en política se puede cometer un error, pero lo que no se puede es hacer el ridículo.

Claro. En definitiva, el Gobierno es la suma de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal. Con tantas dificultades y un gobierno tan criticado... Ha hecho cosas realmente buenas para el conjunto de la gente y ahora que la vaya a fastidiar por una cosa como esta, pues me da pena. Está muy claro que la ley tiene un fallo y no hay que echarle la culpa a nadie. No me explico como una gente tan entendida no se dio cuenta de que ahí había un fallo. Pues no nos queda más remedio que aumentar las penas para que no puedan coger la mínima y ya está. Y no se ponen de acuerdo y nos metemos en un lío.

Han hecho cosas realmente buenas y ahora me da pena que la vayan a fastidiar por algo como la ley del solo sí es s"

¿Cómo ve usted las próximas elecciones nacionales, teniendo en cuenta que pudo conocer bien a Alberto Núñez Feijoo? ¿Pensaba usted que iba desarrollar el papel que está haciendo como líder nacional?

Feijóo mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal... No me daba esa sensación. Yo pensé que iba a hacerlo de otra manera. Madrid debe ser una crucifixión. Es decir, aquello tiene que ser terrible. Luego, con la presidenta de Madrid, que va a su aire y que marca doctrina. Lo tiene complicado. Claro, aquello no es Galicia y no se puede decir cosas alegremente. No creo que le alcance para gobernar, al final la gente va a votar lo que le ha beneficiado la acción del gobierno.