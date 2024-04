"Creo que si se conociera más la plaza MIR de Cirugía en el Hula, volaría"

Este es un mes de tomar decisiones para los médicos que acaban de pasar el examen MIR y de jornadas de puertas abiertas para los hospitales, en las que mostrar qué oportunidades de formación ponen a disposición de los futuros especialistas. Natalia de la Puente está convencida que la plaza que ella eligió el año pasado, la de Cirugía en el Hula, "si se conociera más, volaría enseguida", dice.

Esta joven madrileña estudió en la Universidad Complutense e hizo prácticas en los últimos años de carrera en los hospitales Gregorio Marañón e Infanta Leonor de Vallecas. Tanto los pacientes como el ambiente eran muy diferentes. Cree que los lucenses tienden a prestar más confianza al médico, lo que se traduce en una menor tendencia del profesional a practicar la medicina defensiva, aquella en la que se solicitan pruebas o tratamientos que el médico no considera necesarios en ese momento como mera precaución o por una insistente demanda del paciente. "La gente me parece más cercana. En general, la gente del norte resulta muy acogedora. Quizás no es tan abierta desde el primer momento, pero una vez que lo hace...", explica la doctora De la Puente.

Admite que, con todo, su primera opción era su ciudad, cerca de su familia y sus amigos de siempre, pero cuando salió su nota del MIR y esa puerta se le cerró, eligió Lugo. Conocía algo el hospital porque su hermana es ingeniera biomédica y trabaja en él. Ahora se declara "encantada" de su decisión.

Le gusta la ciudad, la posibilidad de "ir andando a casi todas partes o coger el coche y en diez minutos estar en el hospital", la tranquilidad y el precio de la vivienda. "Vivir sola haciendo la residencia en Madrid sería imposible", explica. Echa de menos a los suyos y la mayor oferta de ocio.

"Lo comentamos con los compañeros; esta plaza para residentes es un diamante en bruto, una joyita"

Sin embargo, con la residencia cree que el acierto es pleno. "Los tutores se preocupan mucho por los residentes y se organizan muy bien. Hay un equilibrio perfecto entre el trabajo y el aprendizaje", señala y explica que tiene compañeros en otros hospitales que sufren cierta carga de tareas administrativas al menos al inicio de su residencia.

La joven médica aprecia que en el Hula empujen a los especialistas en formación a "hacer mano", tarea imprescindible para todo cirujano, también en operaciones algo más complejas "siempre con supervisión, por supuesto. Está especialmente satisfecha de haber participado en una laparotomía media en un paciente con obstrucción y duda que haya muchos R1 en otros centros que hayan contado con una oportunidad similar.

Tampoco cree que sea tan habitual que desde el primer momento se les empuje a fijarse en posibles casos de interés para publicar. Uno de esos –un paciente con cáncer biliar intrahepático y metástasis en un lugar escasamente descrito en la literatura científica– la ha llevado a presentarlo, junto a la adjunta de Cirugía Yolanda Fandiño, en el foro anual de la National Comprehensive Cancer Network, que se está celebrando estos días en Orlando, Florida (Estados Unidos). "Lo comentamos con los compañeros; esta plaza para residentes es un diamante en bruto, una joyita", asegura.