Mar Carballas tiene 37 años y lleva 14 vinculada al PP, donde estuvo al frente de las Nuevas Generaciones.

Este jueves ha tomado posesión como edil.

Sí. Iba de once en la lista y en 2019 me quedé a nada de entrar. Esta no es la manera en que me hubiera gustado incorporar, pero lo hago con mucha ilusión a un grupo consolidado para seguir trabajando para la política útil que está llevando a cabo. Estamos ahí para cualquier ciudadano que tenga un problema, independientemente de su ideología. Y siempre voy a defender lo mejor para Lugo.

Se afilió con 23 años. ¿Había tradición política en su familia?

No. Era la época de Zapatero, había una elevada tasa de desempleo, un deterioro de la economía... Y en Galicia pasaba algo parecido. Había un gobierno bipartito y era un tipo de gestión política con la que yo no estaba de acuerdo.

Trabaja y vive en Lugo. ¿Cómo se ve la ciudad y el Concello desde fuera?

Creo que se está gastando el dinero en algunos proyectos que no son prioridad para Lugo y no se gasta en otros que lo son.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, la apertura del nuevo auditorio de Magoi, donde la Xunta invirtió 25 millones de euros y ahora el Concello no lo quiere poner en funcionamiento. Debería estar abierto, no solo por el deterioro que conlleva tenerlo cerrado, sino porque traería aparejada la reactivación económica local. Y también políticas activas de empleo, que son muy necesarias. Y además veo curioso que las últimas partidas bajan un poquito lo que se venía destinando a ellas.

¿Pese a que el empleo no es una competencia municipal?

Pero se podrían dar más oportunidades a las empresas locales. Por ejemplo, que todas las que quieran participar en los contratos del Concello tengan la oportunidad.

¿Cree que no la tienen?

Podían hacer más convocatorias públicas y más transparentes.

Trabaja en una asesoría laboral, lo que supongo le da cierto conocimiento de este ámbito. ¿Qué ve?

Veo que hay bastante eventualidad. Por eso yo decía que debería haber políticas activas de empleo, sobre todo para la gente joven, porque mucha se ve obligada a abandonar la ciudad.

¿Qué cree que se podría hacer?

Pues algunas ya se hicieron anteriormente, planes para desarrollos, incentivar ayudas a la contratación…

En el Concello se ocupará de fiscalizar acuerdos de gobierno y fondos europeos. ¿Cómo lo afrontará?

Me parece muy importante controlar el dinero público. Creo que se está gastando mucho en algunos proyectos que no son prioridad, como las pozas del Miño o el carril bici. Denunciaré aquellas políticas que crea que no son correctas y apoyaré y aplaudiré aquellas que crea que aportan.

Si tuviera que destacar una acción positiva del Concello, ¿qué diría?

Tendría que hacer un análisis de lo que hicieron los últimos años… No se me viene nada a la cabeza, la verdad.

¿Cobrará del Concello?

Es algo que no hemos hablado. Soy partidaria de compaginar mi trabajo con el Concello.