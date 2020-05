"Creo que la pandemia puede disparar la demanda de los estudios de Bioquímica"

Ciencias se prepara para implantar una titulación a la que su decano augura grandes perspectivas de futuro.

Qué va a suponer para la facultad la implantación del grado de Bioquímica, que acaba de avalar el Consejo de Universidades?

Es un paso muy importante, primero porque es una titulación única en el sistema universitario de Galicia y también porque el campus de Lugo será el único que ofrezca esa titulación en toda la zona norte del país.

¿Cree que tendrá una demanda importante?

Estoy convencido de que habrá una demanda alta, no solo porque es una titulación importante y única, sino también porque es una formación muy relacionada con el sector biomédico, cuya importancia se acaba de comprobar durante la crisis del Covid-19. Creo que la pandemia puede disparar la demanda de estos estudios.

¿La expectativa, entonces, es que haya una buena salida laboral?

Es un área importante de trabajo, ya que es una titulación relacionada con la biomedicina, una ciencia clave por ejemplo en estos momentos a la hora de desarrollar una vacuna contra el Covid.

Se contempló la oferta de 45 plazas, ¿es posible que se aumente el numero de alumnos si hay mucha demanda de ese grado?

En principio vamos a ser prudentes y ofreceremos esas 45 plazas, que es el mínimo que se exige en los campus periféricos como el de Lugo. Es mejor esa prudencia porque esta es una titulación con una elevada carga de prácticas y se quiere dar una formación de nivel alto a los alumnos. Será también obligatorio hacer prácticas en empresas y vamos a buscar convenios con todas las firmas que tengan laboratorios para que los alumnos de Bioquímica puedan hacer en ellas esas prácticas.

¿Cómo se va a preparar la facultad de Ciencias para implantar la nueva titulación?

Ya estamos trabajando en ello y estamos remodelando un área de la facultad, donde estaban los antiguos laboratorios, para crear cuatro nuevas aulas.

¿Será necesaria la contratación de nuevo profesorado?

Sí, aunque no este curso. En los próximos años habrá que crear cuatro nuevas plazas de profesores, dos en el área de Bioquímica y Biología Molecular, una tercera en Microbiología y una cuarta en Fisiología. No es necesario incorporar a ese profesorado este curso porque tenemos en la facultad docentes con la formación y la capacidad para empezar a implantar la titulación.

¿Y se preparan por si el Covid sigue generando problemas que afecten al nuevo curso?

Vamos a esperar las directrices de la Xunta sobre las medidas a tomar para el próximo curso, pero si hay que separar alumnos se hará y se tomarán las medidas que sean precisas para el trabajo en el laboratorio. Y si hay que dar formación a través de e-learning, estamos ya plenamente capacitados para hacerlo. Llevamos desde marzo impartiendo todas las clases online y ha funcionado muy bien, así que no sería un problema si hay que seguir dando formación de esa manera.

¿Estarían entonces tan listos como Cambridge, que ya anunció que el año que viene no habrá clases presenciales?

Sí, habrá que esperar esas directrices de la Xunta, pero a lo mejor donde haya un número elevado de alumnos no habría problema en dar esa formación no presencial y para el resto de casos y para los másters creo que no habrá problemas para dar clases presenciales en la facultad.

Preparan más cambios también en la facultad de Ciencias para el próximo curso académico.

Sí, hay novedades importantes, no solo por la implantación de Bioquímica, sino también porque estamos preparando el grado abierto que se pondrá en marcha con la Escola Politécnica. Los grados abiertos serán uno de los grandes saltos el próximo curso en la USC y tiene gran interés para nosotros.