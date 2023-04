Pasó de ser el gerente de una empresa de reparto de comida a recorrer, en tres años, prácticamente toda Europa a pie, sin dinero en el bolsillo y dependiendo solo de la comida que le ofrezca la gente con la que se encuentra en el camino. Esa es la vida ahora de Charles Attonaty, un francés de 30 años que llegó esta semana a Lugo y dejó su empresa, su piso y su familia para comprobar, entre otras cosas, que la felicidad puede estar en lo más simple.

¿Cómo decidió echarse a caminar sin dinero en el bolsillo?

Hace tres años, tenía previsto irme de vacaciones a Tailandia y, al final, debido a la pandemia, no pude ir, lo que me generó un gran sentimiento de frustración. Así que un día me levanté, decidí coger una mochila y les dije a mis padres que me echaba a andar por la carretera. Recorrí Francia, Mónaco, Italia, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Noruega, Inglaterra, Escocia, norte de Irlanda e Islandia (donde fui recibido por el presidente, Guoni Johannesson). Este año, el 23 de enero, comencé mi recorrido en España y aquí estoy ahora, en Lugo.

¿Con qué país se quedaría?

Los mejores paisajes los encontré en Islandia. En cuanto a humanidad, el mejor fue Turquía. Venía la gente a mí y me daba bebida y un sitio donde instalarme.

¿Cuántos kilómetros hace al día?

Depende, no los cuento, pero camino entre cinco y diez horas diarias, siempre andando. Eso sí, tuve la oportunidad de volar en un avión sin motor y en un helicóptero y de ir en un barco a vapor. Antes de esto, estaba convencido de que la gente era mala, pero era un ignorante.

¿Qué descubrió con esta vida?

Cada día es nuevo para mí. No sé a quién voy a conocer, dónde dormiré, dónde comeré... Es una vida más incómoda pero con recompensas grandes: puedo apreciar las pequeñas cosas de la vida (una cama, una sonrisa, una palabra). Y hago todo esto bajo unas reglas muy estrictas: no puedo aceptar un trabajo, no puedo llevar comida en mi mochila, no tengo conexión propia a internet, no llevo dinero ni tarjeta de crédito, ni sanitaria... Solo llevo el pasaporte, la tienda de campaña, la hamaca y el saco de dormir. Es una forma de vida muy extrema. Pude morir en Turquía, Suecia, Finlandia, Laponia... Allí estuve a punto de morir congelado, hice una hoguera pero no tenía comida ni bebida. Caminé muchos kilómetros con la esperanza de encontrar un bar, pero no había nada. Finalmente, seguí caminando y encontré un restaurante. Allí unos chicos me salvaron la vida.

¿Pide que le den de comer?

No, cuando me encuentro con alguien espero que me hagan preguntas y si veo que tienen curiosidad, les cuento mi vida. Pero nunca pido nada, espero a que me la ofrezcan. Si los veo muy interesados, les enseño mis redes sociales donde cuelgo las fotos que voy haciendo por el camino, en TikTok, Instagram y Facebook, y así ven que es verdad lo que cuento. Descubrí que la gente es muy generosa.

¿Cuándo terminará la aventura?

Me gustaría ir a América, Asia, África... Me planteo acabar con esto en 2025 o 2026. En todo caso, pararía antes de los 40 años.