La crecida del río amenaza la obra de reparación del caneiro de O Muíño

Las intensas lluvias de los últimos días han provocado que el caudal del río Miño en Lugo crezca rápidamente y la presión del agua haya empezado a causar daños en los trabajos que llevaba a cabo la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el caneiro de O Muíño.

El organismo de cuenca, no obstante, cree que la afectación hasta el momento no es importante y que las estructuras más relevantes levantadas hasta el momento no se van a ver afectadas.

Muchos lucenses que este viernes paseaban por las riberas del Miño alertaban, en tanto, de que la fuerza del agua estaba arrastrando aguas abajo los sacos de arena colocados en la zona para proteger los trabajos y mantener apartada el agua y aseguraban que la corriente parecía estar dañando ya las estructuras del caneiro.

La situación provocó críticas ciudadanas, que apuntaban a que mantener esos trabajos en una fase tan primaria a estas alturas del año era correr un gran riesgo, ya que una crecida del río en esta época es muy probable y podría acabar dando al traste con la fase de obra ya ejecutada.

A la espera de que baje el nivel del Miño

La Confederación Hidrográfica, no obstante, no da aún por perdidos los trabajos ya realizados y este viernes apuntaba que hasta que el nivel del agua no baje y deje a la vista la obra ejecutada no se podrá evaluar si ha habido "algún problema". Añadía que, por lo que se ha podido observar hasta ahora, la crecida "no parece haber provocado daños a las cimentaciones y muros ya levantados".

La Confederación Hidrográfica señalaba al problema que ha quedado más a la vista, apuntando que "la crecida del río ha afectado a una parte de la ataguía de protección, moviendo alguno de los big-bags de arena que la forma". Ese hecho, indicó, "ha provocado que el agua haya rebasado la ataguía en algún punto, inundando la zona de obras".

Con todo, desde el órgano de cuenca también se apuntaba que la expectativa es que el nivel del agua baje la próxima semana y permita continuar con los trabajos de reconstrucción del caneiro, un proyecto por el que la ciudad llevaba años esperando.

Los trabajos en el caneiro, después de años de espera, se pusieron en marcha este verano, pero la primera fase no fue de obras, ya que previamente hubo que traslocar la importante colonia de mejillones que habitaba en esta zona del Miño.

Se trata de una especie protegida, de modo que cualquier intervención en el río requiere asegurar antes la supervivencia de esos ejemplares, claves para la salud ambiental del río Miño.

Una estructura protegida y que regula el Miño

La ciudad lleva años pendiente de la reparación del caneiro, que se rompió hace años con el fin de facilitar la bajada del nivel del río de cara a las obras de rehabilitación del puente romano. El boquete abierto para hacer aquellos trabajos no se cerró y, desde entonces, la corriente fue causando cada vez más daños en esas estructuras, que forman parte de una tradición constructiva y de usos económicos del río que está protegida.

El deterioro del caneiro hace que el nivel del río en esa zona sea mucho más bajo en verano, de modo que en tiempos de estiaje es inviable la práctica de deportes como el piragüismo en esa zona del río. La situación lleva años causando quejas.