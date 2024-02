La crecida del Miño en Lugo obliga a cerrar el paseo y el Ladra se desborda en Begonte

La copiosas precipitaciones de las últimas horas han provocado una importante crecida del río Miño a su paso por la capital lucense, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Lugo, a través de la Policía Local, a cerrar un tramo del Paseo do Miño entre el Balneario y el antiguo resturante O Muiño, cerrado este lunes.



Desde el área de Transición Ecolóxica informaron de que no se permitirá el paso de peatones por ese tramo del Paseo do Miño -que recorre la ribera del río a su paso por la ciudad de Lugo- mientras no se pueda transitar con seguridad por la zona.

Por otra parte, en declaraciones a Efe, el alcalde de Begonte, José Ulla Rocha, confirmó que el río Ladra se desbordó también en las últimas horas a causa de esas fuertes precipitaciones y el agua llegó hasta dos casas.



Ulla Rocha precisó que la crecida afectó a una casa que está próxima al Club Fluvial de la localidad, a unos cien metros del río. El agua también llegó al garaje de otra vivienda, también próxima al cauce.



La crecida del río Ladra también estuvo a punto de llegar a sobrepasar la carretera Nacional 6, pero se quedó “a unos 25 centímetros”, explicó el regidor local, quien en todo caso precisó que esta crecida no tiene nada que ver, al menos de momento, con lo sucedido hace un año, cuando el agua inundó varias casas y obligó a rescatar a varios vecinos con embarcaciones de los servicios de emergencias.