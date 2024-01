Crecen las manadas y ataques del lobo, con 850 avisos el pasado año en Lugo

El lobo come como nunca, sobre todo en Lugo, donde devoró 545 ovejas, 428 terneros y vacas, 116 cabras y 361 caballos, según datos de la Consellería de Medio Rural referidos al período de septiembre del 2022 a octubre del 2023. Los daños a la ganadería aumentan y probablemente sean bastante más porque de los muchos caballos de monte que desaparecen nunca se encuentran los restos pero el número de manadas y depredadores es más controvertido.

El último censo oficial de la Xunta para los años 2021-22 contabiliza 93 manadas en Galicia, con una población "estable", sin embargo, la última prospección realizada por biólogos independientes dirigidos por Pedro Alonso Iglesias apunta que en A Mariña, As Pontes y Ortegal existen entre 23 y 24 grupos de lobos, cuando el censo cita 12.

Sobre la densidad en ese territorio, ofrecen una estimación mínima de 145 lobos (5 por cada 100 kilómetros cuadrados) y un máximo de 320 (11 por cada 100 km cuadrados). Por eso su estimación y la propia extensión de los ataques les lleva a concluir que son más de cien las manadas en Galicia, y que las medidas de gestión que autoriza la Unión Europea —la caza sigue excluida—, no se ajustan a la realidad ganadera y del medio rural.

"A subestima é dun 27 a un 40%, unha cifra moi significativa —señala Alonso—, nun estudo que se limita ao nordeste da Coruña e o tercio norte de Lugo, uns 3.000 quilómetros cadrados. Foi unha actualización dos datos do 2019-2020 sobre os grupos reprodutores de lobo, dos que atopáramos daquela 23. Respecto ao censo oficial de cinco anos antes xa ofrecía 17 mandas máis pois só atopara 6 grupos familiares. Agora para o 2021 e 2022 confirmamos o 95% deses grupos e incluso detectamos algún máis ata chegar a 24". Pero los servicios oficiales solo reportan la existencia de 12, quizás por una metodología y despliegue sobre el terreno diferentes.

Como los ataques crecieron en Lugo hasta los 850, más del doble que en Ourense, y comienzan a ser habituales también en Pontevedra, es indiscutible la expansión de la especie por todo el territorio (el 91% según la Xunta) pues, además, ahora no pasan desapercibidos.

Matan ovejas y cabras junto a las casas —en los montes de eucaliptos encuentran poco que comer— o devoran hasta terneros y perros. Incluso las manadas de diez o más ejemplares pueden diezmar rápidamente los caballos salvajes y aquí se abre uno de los principales problemas para el medio rural pues el futuro de las bestas y del propio monte está en entredicho: prende la decepción.

Una manada durante una toma nocturna. PEDRO ALONSO

"Practicamente todos os gandeiros de cabalos da provincia de Lugo teñen ataques de lobo. Unha tese da USC di que a presa predilecta do lobo é o poldro, tamén o xabarín pero sobre todo no primeiro mes de vida comen un cabalo tras outro", señala Antón Vázquez, director técnico de Puraga, asociación de criadores de pura raza gallega. Y añade: "A nós dificúltanos moito a cría de cabalos do monte pois sen ser un dato científico, a media de baixas de cabalo en Lugo vai do 25 ao 50%, e xa é habitual que alguén me diga que lle mataron todos os poldros".

El problema es cuando se asientan y ceban con unos pocos ganaderos en una zona concreta. Es la situación que padece Francisco Javier Fraga Corbelle pues en Miñotos (Ourol) predomina la ganadería extensiva y los caballos en libertad. "Ocorre en Muras, Ourol, Viveiro e tamén na Fonsagrada, o noso sistema de cría é malo para se defender do lobo", explica Vázquez.

El lobo puede comenzar a comer los caballos, presas fáciles hasta que cumplen seis meses y es probable que diezmen hasta el 50%. "Se con 20 éguas sacas dous poldros ao ano, prende o desánimo e iso non axuda a frear o abandono rural nin a que haxa remuda xeracional porque tampouco a sociedade valora suficientemente o gran papel dos gandeiros ao meter cabalos en semiliberdade que evitan incendios e manteñen a biodiversidade da flora, fauna, a paisaxe e cultura tradicional das rapas", indica desde Puraga.

Muchos riesgos. Pedro Alonso, que publicó a través del Ibader un trabajo con avales científicos (se registró la presencia de lobos y grupos reproductores a través de cámaras, escuchas, observaciones y otras evidencias) que refleja diferencias significativas respecto a la metodología oficial, también ve en riesgo la cría de caballos salvajes, aunque no cree que el control del lobo, matar algunos, sea la solución. Tampoco lo proponen desde Puraga.

El biólogo Pedro Alonso. CEDIDA

"Nas circunstancias actuais, con este nivel de depredación tan elevado, as greas de bestas e as propias aldeas están abocadas á extinción en 10 ou 15 anos e, de feito, cada vez se venden máis para sacrificio, como carne. Se non existe un plan específico para conservalas bestas no monte, desaparecerán. Sería inmoral efectuar controles do lobo, pódense retirar uns poucos e ao ano seguinte os da contorna estarán criando aí".

Para este biólogo, se trata de hacerles sitio a los lobos, modificando sus hábitos de depredación para darle futuro a los ganaderos y a la zona de Galicia que más bestas conserva. "Se desaparecen a biodiversidade —argumenta— e as razas autóctonas, imos ter un problema de incendios gravísimo pero se reducimos entre un 25 e un 30% o eucalipto, van ter más territorio e se diversificará o rural. Hai que poñer en marcha medias porque o do lobo activa outros riscos: sen bestas no monte que limpen a matogueira, haberá problemas para as vacas, que son as que deixan os cartos, e como o lume se meta tamén nesa rede de pistas e eucaliptais, acabará por meterse nas turbeiras e aí pode botar meses ardendo". O Cadramón en O Xistral está limpio y tiene biodiversidad en gran medida por los caballos salvajes.

Propuesta. El mensaje desde Puraga tampoco es la escopeta sino compensar adecuadamente los daños. La Consellería de Medio Ambiente saca todos los años órdenes de ayudas para cercados o incluso contratar personas que cuiden como pastores este ganado, para prevenir los daños del lobo pero los criadores de caballos han pedido considerar unha medida de compensación y convivencia con el lobo "que deran un tanto por ter cabalos no monte, calculando os poldros que poidan morrer ou quedar feridos, así tamén se evitaría que baixaran matar as vacas".

También Alonso es firme partidario de "abordar as cuestións de base" apoyando al ganadero en extensivo para facilitar la convivencia con el lobo. "Hai que axudarlle incluso a quen ten unhas ovellas á beira da casa para controlar a matogueira, cunhas mallas electrificadas pode facerse", dice. "Pode haber explotacións leiteiras con vacas secas improdutivas que as deixan fóra para cobrar a indemnización, é picaresca, pero hai que apoiar ao gando en extensivo", concluye.

Muy poca gente: el medio rural necesita otra alternativa

Hace 20 años se temía por el lobo en ciertas áreas pero sobrevive y aprovecha la ley y los espacios de despoblación humana. Queda poca gente al monte suele irse en coche. Con menos ganaderos y pastoreo cambia el medio. Pedro Alonso insiste el el problema de la eucaliptización total pues "no norte de Lugo e A Coruña non hai sitio para outras especies, lobo incluido. Cando os cervos o teñen como na Toxiza e o Eume, os lobos os cazan cando están débiles".



El mito de la suelta de lobos



La reproducción en más lugares colabora a ese mito de que "sueltan lobos". Es habitual oírlo pero quienes están en el monte asegura que es una confusión por los que están marcados con collar localizador para seguir sus desplazamientos, algo que llevan tiempo haciendo al menos en Asturias. "Hoxe crían en calquer lado e ninguén se entera, pois pouca xente anda no monte, e boto todo o verán e non vexo a naide", dice Alejandro Salvatierra, de Neipín (A Pontenova).



Indemnizaciones. Conseguir una indemnización por daños exige denunciar antes de que pasen 24 horas pero sin el cadáver, no se cobra. En parroquias de O Xistral como A Balsa, O Pereiro, Cadramón y Miñotos el lobo se ha comido el 50% del ganado.



Son 217 las evidencias de reproducción del lobo en el norte galaico, en el estudio dirigido por Pedro Alonso. Hay grupos que solo distan entre sí unos 8,9 kilómetros y cada grupo suele campar en áreas de hasta 120 kilómetros cuadrados.

Alejandro Salvatierra, ganadero de A Pontenova: "Baixan cerca das casas porque agora non hai ninguén no monte"

El lobo volvió a matar ovejas cerca de las casas en Vilaouruz y su rastro no conoce fronteras entre Galicia y Asturias. Lo sabe otro vecino de la raya. Alejandro Salvatierra, tras décadas en Neipín con gando autóctono. Tiene 100 ovejas, cabras, 80 vacas y otros tantos caballos salvajes. El lobo siempre le llevaba alguna pero ahora es cosa seria. "A filla quere seguir —dice—, pero estoullo quitando da cabeza pois non só hai lobo; veu unha seca bestial e cando parecía un outono bo, o verme soldado deixounos sen pradeiras. Aparte, está o mosquito da febre hemorráxica bovina e da língua azul... Os que estamos en perigo de extinción con todo isto somos nós".

Tornar del lobo no es fácil y además ahora exigen un veterinario por explotación a cargo del bienestar y sanidade animal. Teme que todo sea para "levar a burocracia que debían facer os funcionarios". Una salida es "deixar o monte para eucalipto e turistas pois nin producios como é debido, as subvencións te levan a non producir, o clima non axuda e o peor é que non permitan queimas controladas".

"A min matáronme dous poldros debaixo da ventá da casa —explica sobre el lobo— e no reconto sei que apareceron 20 mandas máis. Teño que ter os cans atados por cousa do turismo rural e no monte vou probar a meter mulos no medio pois din que defenden mellor o gando. Matounos 13 éguas e 17 cabras pero destas, como tardamos en atopar varias, viñeron denegadas as axudas. Empezaron a matar as miñas por setembro e xa comera ovellas e un can polos Candaedos. Agora volveulles de segundas".

Alejandro Salvatierra con algunas de sus reses. JM ÁLVEZ

No le parece extraño pues, "baixan ás casas e vense en sitios onde non se vían porque non hai ninguén no monte, antes os vellos ían coas ovellas, rozar e limpar os marcos pero agora os que tumban a madeira xa non se baixan das máquinas". Peor que en A Pontenova están en Mondoñedo, Ourol o Valadouro. "En Ferreira é un desastre, estalles matando na porta das casas, no Cadramón xa se están tirando ás éguas grandes, a min xa me mataron este inverno dúas de catro anos e os das Samordás baixaron ás San Lucas 140 bestas e namais había 19 poldros", explica Salvatierra, preguntándose: "Quen aguanta iso?".

"Todos os criadores pedimos o mesmo, que paguen un tanto por besta no monte pois os poldros comidos ao nacer non contan e como non esteas pendente na primavera, caen a diario. As bestas ceibas limpan o monte, alí son necesarias, non nas fincas pechadas", añade. Vecinos asturianos de la Garganta también sufren, de 170 yeguas en el monte Bubia, solo les quedaron unos veinte potros.

"Xa é cousa de tradición máis que nada, ata que nos cansemos de aguantar as éguas sen producir nada, e iso que hoxe os poldros bos aínda deixan cartos, máis cas vacas, pois non hai que sanear nin ensilar, o que sacas é libre", argumenta.

"A natureza recobra o que é dela. Estou pensando en poñer un cercado arriba no monte para pechar as bestas de noite, sen embargo conlevaría moito gasto de gasóleo. Non lle vexo moita máis solución pois eu teño uns peches para cando paren pero veu o verme e quedaron sen comida e tívenlles que abrir para o libre, que andiveran por fóra. Según lles abrín, xa os lobos mataron todo o que puideron, e xa ían os poldros con seis meses ou por aí", explica Alejandro.

"Os cabalos non se defenden os grandes nin os pequenos porque ao escapar os poldros marchan sós; as vacas é distinto porque meten os xatos para o medio delas. A protección dos mastíns, nada, os cans agora xa non paran moi ben coas bestas do monte e coa tropa que anda polo monte, algúns bótanlles de comer e así van. E tamén se os tes moi bravos, malo. Imos probar a botarlles mulos porque din que as defenden mellor", piensa este ganadero.