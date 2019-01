Craega logra el premio Ares al desarrollo rural

El Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, Craega, recibirá este año el premio Aresa, según anunciaron ayer el rector de la USC, Antonio López Díaz y el presidente de la empresa que convoca el galardón, Álvaro Rodríguez Eiras, junto al resto de miembros del jurado: Carlota López Pardo, adjunta a la dirección de Aresa; la vicerrectora de coordinación del campus de Lugo, Montserrat Valcárcel Armesto, y el exdirector general de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva Rodríguez. También formó parte del jurado el director general de Capsa Food, José Armando Tejado Nogueira, que dio su voto por videoconferencia.

candidaturas. La decisión del jurado fue unánime a la hora de elegir la candidatura de Craega para recibir el premio Aresa. Además de Craega, se presentaron a esta última edición del galardón la asociación de desarrollo rural Mariñas-Betanzos, O Galo Celta, la Cátedra do Pan e do Cereal; Miceltia, una empresa que puso en marcha sistema de deshidratación alimentado por energía solar para productos agroalimentarios; el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Protexida Cebreiro; Atelier Bisqato, una empresa dedicada a la producción de queso artesanal con leche cruda; la Asociación de Criadores do Porco Celta, Asoporcel, y el proyecto H2GZ Raising Water para y por Galicia.

El rector indicó que tres habían sido los factores que determinaron el voto unánime del jurado a favor de conceder a Craega el premio Aresa. El primero es el papel que juega actualmente la agricultura ecológica en Galicia como «un dos grandes motores do desenvolvemento rural», derivado de la expansión de este tipo de cultivos.

El segundo factor que llevó al jurado a inclinarse por Craega es el hecho de tratarse de un «proxecto multisectorial, xa que a agricultura ecolóxica abrangue moitos produtos», indicó Antonio López.

El tercer factor que motivó la decisión del jurado a favor de Craega fue que, según explicó el rector, «a agricultura ecolóxica é o sector que está a producir unha maior implantación dos xoves no mundo agrario».

Para Antonio López, el galardón que convoca anualmente Aresa en colaboración con la USC no solo premia una iniciativa empresarial sino que también se trata de «poñer en valor un medio de vida no ámbito agrícola para revitalizar Galicia e loitar contra o despoboamento e esa finalidade cúmprea Craega, xa que a agricultura ecolóxica está a ser un revulsivo para recuperar a actividade económica no rural».

El galardón, dotado con 10.000 euros, será entregado el 8 de marzo, a las ocho de la noche, en una ceremonia, como sucede todos los años desde la primera convocatoria del premio, en el año 2000. El evento se celebrará un año más en el auditorio de la facultad de Veterinaria.