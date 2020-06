El Covid puede obligar a un San Froilán sin pulpo, barracas o conciertos

Barracas y grandes conciertos pueden quedar fuera este año del San Froilán, unas patronales que el Concello empezará a perfilar este jueves en un encuentro de la responsable de cultura, Maite Ferreiro, con agentes vinculados a la celebración de las fiestas.

Lugo celebrará el San Froilán, "mais non terá nada que ver co que estamos afeitas a gozar", advirtió Ferreiro, que recalcó que a día de hoy no se sabe cuál será la situación sanitaria en octubre, aunque se trabaja para hacer las mejores fiestas, cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, sostuvo.

En un San Froilán tan atípico no está claro ni el pulpo. Ramiro López y Juan Pazo Baranda, titulares de tres de las casetas montadas los dos últimos años, reconocían este miércoles que el Concello no trató con ellos del futuro de las casetas y López afirmaba que ni siquiera ha pensado aún en el San Froilán, dado que hay problemas para la reapertura de la hostelería más inmediatos, pero apuntaba que puede ser un problema que se monten las casetas "y el día 15 te digan que hay un brote y que hay que cerrar", ya que sería una situación ruinosa, comentaba.

Pazo Baranda apuntaba también a la incertidumbre que sigue marcando toda fiesta, incluido el San Froilán. "Este año va a ser raro y hasta puede ser un San Froilán sin pulpo, porque en las casetas hace falta meter a mucha gente para que sean rentables y con las distancias de seguridad no hay forma de que sea así", advertía. Si el aforo no puede ser el de otros años, habría que revisar todo, desde los precios a plantearse otro tipo de instalaciones, decía.

Los barraquistas viven también en la incertidumbre. Tienen interés en montar las atracciones, especialmente tras un año que está siendo ruinoso, pero aún no han hablado con el Ayuntamiento.

"Iremos a hablar con ellos y presentaremos las medidas de seguridad que estamos preparando", explicaba el responsable del Saltamontes, una de las atracciones con más tirón de las fiestas. "Un San Froilán sin barracas no sería San Froilán", opinaba.

REUNIÓN. En tanto, Ferreiro tendrá un encuentro virtual este jueves con colectivos vinculados al San Froilán para recoger sus propuestas y explicar las medidas en las que trabaja el Concello.

Dijo que el objetivo es lograr unas fiestas seguras y en las que puedan participar todos los vecinos de Lugo. La reunión, prevista para las 18.00 horas, se emitirá en directo en la cuenta de Facebook de la concejalía.

"Queremos que o San Froilán siga sendo a gran festa do outono galego, mais tamén garantir a seguridade", afirmó Ferreiro, que animó a los lucenses a asistir a la reunión virtual y aportar sus ideas para conservar las fiestas.