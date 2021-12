El covid como única compañía

PESE A LA INSISTENCIA de los sanitarios en que hay que sospechar de covid y tomar precauciones ante el menor síntoma, el edil de deportes de Lugo, Mauricio Repetto, no pensó en esa posibilidad cuando el miércoles de la semana pasada se despertó con dolor de garganta. Acudió a la farmacia a buscar Couldina y, solo cuando la clienta que estaba delante de él se llevó 40 test de antígenos, reparó en ello y pensó en hacerse uno. El resultado fue positivo, así que pidió cita en un hospital privado para hacerse una PCR y en el mismo día obtuvo la confirmación. "Desde entonces estuve teletrabajando", cuenta.

Repetto no tuvo más síntomas, por lo que está llevando el confinamiento relativamente bien, salvo por las fechas en las que le ha tocado. "Soy muy sociable, me gusta mucho estar con la gente, tomar un café… Además, siempre vas dejando hacia finales de año ver a alguna gente… Y tenía pensado hacer alguna escapada". Trabajo, películas, series, libros y mucha conversación telefónica le ocupan las horas de soledad. Y una pequeña terraza le sirve para disfrutar de unos rayos de sol en días como el de este jueves. Lo primero que hará este sábado será una caminata al lado del río. No es el único miembro del gobierno lucense confinado, a la espera de saber si se ha contagiado o no. En esa situación está también la edil de mujer e igualdad, Silvia Alonso.

"Que pasen todos ustedes al año próximo con alegría y que, en el 2022, si tienen que sufrir algún problema de salud, Dios no lo quiera, que no sea peor que este covid que estoy pasando yo". Así cerró su intervención en el pleno Poy, que se siente "más molesto que enfermo" y lo único que lamenta es no poder celebrar la cena que tenía prevista en su casa con sus padres, su hermana y su sobrina, nacida en pandemia y a la que solo vio una vez, en verano. La suerte quiso que, cuando el edil empezó a sentirse "un pouco raro", su mujer y sus hijos ya llevaban unos días en Pontevedra, visitando a unos familiares, así que el confinamiento lo está realizando únicamente con las dos perras, el gato y los dos peces de la familia.

Poy reside en una casa con jardín, lo que le permite tomar el aire y estirar las piernas. "Así o confinamento é menos confinamento ", reconoce. "Unha marabillosa montaña de libros sen ler e o traballo nas redes sociais" ocupan su tiempo. "A campaña non se fai soa!", afirma en alusión a ese "traballo". "Son xogador de rugby, traballo para o equipo", responde cuando se le pregunta para qué candidato trabaja, dada la incertidumbre que hay en su partido sobre el o la alcaldable para 2023.

Quien disfrutará a lo grande de esta noche será la portavoz de Cs en el Concello, Olga Louzao, que acaba de pasar el covid y la Nochebuena y la Navidad confinada. La suerte quiso que fuera con su hijo, Darío, de ocho años. Nunca antes habían estado tanto tiempo juntos y, aunque reconoce que, "o da conciliación e o confinamento non tiña pinta de conxeniar moi ben", la experiencia resultó muy positiva.

La noticia del positivo le llegó el día 18, con dos plenos municipales a las puertas y la labor habitual de fin de año en su gestoría, pero su hijo respetó su tiempo de trabajo. "Mentres, el xogaba cos seus amigos modo online", cuenta. "Cociñamos, recuperamos todos os xogos de mesa da casa… Dedicámonos o un ao outro e compartimos e recuperamos tempo e momentos, que no día a día escasea. E, por suposto, Papá Noel foi quen de deixar os agasallos".

Cuatro confinamientos son los que lleva a cuestas la edil de cultura, Maite Ferreiro, los tres primeros por contacto con positivos y el cuarto, tras haberse contagiado ella también. Acaba de superar la enfermedad y este jueves tuvo someterse a otro test, que resultó negativo, por contacto con otro positivo, lo que da idea de lo extendido que está el virus.

La experiencia no le sirvió para que los sucesivos encierros le resultaran más llevaderos. La diferencia fue que en los primeros no estaba vacunada y la preocupación era mayor y en el último se sintió más desprotegida por el sistema sanitario, debido a lo colapsado que estaba. Si se sintió apoyada por el vecindario y los amigos en la intendencia diaria, cuando toda la familia estaba confinada. "Houbo tendas do barrio que se ofreceron a traerme cousas", cuenta.

Desde Monforte, Karla González, de 35 años, relata su experiencia confinada sola en su casa, donde su familia le deja todos los días comida frente a la puerta del piso en el que vive. "Es duro pasar esta enfermedad en soledad, pero todo es apoyo. Aparte de mis tíos, mis amigos me dejan todos los días tal cantidad de comida que me veré obligada a pedir que me traigan tarteras para congelarla. Estoy desbordada, la verdad", dice.

Sabe que el menú de Fin de Año que le dejarán en la puerta de su casa hoy será especial. Todo apunta a vieiras gratinadas y a lacón asado con patatas doradas.

Este es el segundo asalto que la estudiante de Magisterio Rocío Fernández Cordero disputa contra el covid aunque ahora está "mejor anímicamente" y peor en lo físico por los síntomas.

"Cuando empezamos a dar todos positivo planteé coger una casa entre los contagiados", bromea. "Me reconforta saber que no estoy sola, como la primera vez".

"Me entretengo limpiando, viendo series y adelantando trabajo de la Universidad. Las uvas me las tomaré por la ventana con mi familia", ironiza resignada.