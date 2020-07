La Covid-19 deja a niños saharauis y rusos sin su verano en paz en Lugo

Por primera vez en 25 años la delegación saharaui en Galicia y Solidariedade Galega co Pobo Saharaui no traerá a ningún niño de esa región a Galicia en verano con el programa Vacaciones en Paz. Lo mismo ocurre con el programa anual de acogida de la asociación Ledicia Cativa que permitía la llegada de niños rusos afectados por la radiación de Chernóbil. El culpable no es otro que el coronavirus, que obliga a precauciones sanitarias extraordinarias. Las familias que acogían a los pequeños deberán esperar a 2021.

Los niños no llegan, pero el contacto no se pierde y los padres de acogida lucenses siguen muy pendientes de la vida de los niños que cuidan en verano.

Es el caso de Luis Anxo Fernández, que participó el año pasado en el programa Vacaciones en Paz acogiendo a una niña saharaui llamada Gali Mohammed Amed. "Ela veu o ano pasado e estaba a punto de cumprir 13 anos", cuenta. En su caso, siempre quiso acoger, ya que había formado parte de una asociación saharaui. "Un día na praia atopeime cunha parella cun neno saharaui e pregunteilles como fixeran para acollelo e así coñecín a asociación", explica.

Este año Gali no podrá venir a Lugo y Luis Anxo espera volver a verla en 2021. Por lo general, el menor acogido repite con la misma familia año tras año, pero en el caso del programa Vacaciones en Paz, solo los niños de entre 9 y 14 años pueden venir a Galicia.

Son hijos de los saharauis que abandonaron sus casas tras la ocupación por parte de Marruecos del territorio del antiguo Sáhara español en 1975

A pesar de no pasar el verano en Lugo, la comunicación entre Luis Anxo y Gali no se ha perdido y suelen hablar cada mes. La familia de la niña ya era consciente de la situación y de la imposibilidad de realizar el viaje.

Los niños nacieron en los campamentos de refugiados situados desde hace más de 41 años en la zona de la Hamada argelina en Tindouf, cerca de la frontera argelina-saharaui. Son hijos de los saharauis que abandonaron sus casas tras la ocupación por parte de Marruecos del territorio del antiguo Sáhara español en 1975.

El programa Vacaciones en Paz permite a los pequeños recibir tratamientos y mejorar su salud durante los dos meses que pasan en Galicia. El mayor problema es el calor de la zona que habitan. "Teño falado coa nai de Gali e dicir que están a 52 graos", aseguró Luis Anxo Fernández.

Así, el coronavirus obligará a los niños a sufrir las duras condiciones del desierto. Sobre la presencia del virus en la zona, el lucense dice que Gali no le ha comentado nada, pero sí le ha enviado fotos usando la mascarilla.

Así, aunque no tengan a los niños aquí, la preocupación por su bienestar persiste y es habitual que desde Lugo se les envíe ayuda. "Cando as familias están moi necesitadas hai tendas que lles levan recursos á casa. Pagas con tarxeta e realizas encargos", explicó Luis Anxo Fernández.

Los niños saharauis no son los únicos que vienen a Galicia en busca de tratamientos médicos y de vivir un verano en paz. Ledicia Cativa es una ONG que acoge temporalmente a menores de la región rusa de Briansk, de la ciudad y comarca de Novozybkov, la mas afectada por la radiación de Chernóbyl. El coronavirus también los ha privado de venir los dos meses de verano a Lugo. Este es el caso de Sofía, acogida por la familia formada por Amielka Fernández y Carlos López. Sofía es una niña de 14 años que vino durante seis veranos, así que tiene ya un vínculo muy profundo.

La noticia de que no iban a venir no les cogió por sorpresa, ya que "los niños vienen aquí a recuperarse y no a enfermarse", dicen. Y en esta ocasión la solidaridad ha dado una vuelta de tuerca. Así, Amielka relata que la madre de Sofía, tras escuchar lo que decían los medios rusos sobre la situación del coronavirus en España, le escribía preocupada para ofrecerle ayuda, como guantes o mascarillas. "Tenían miedo. Hablaba con Sofía cada quince días, en navidades, pero la situación actual de pandemia hace que nos hablemos cada dos días", reconoce Amielka.

Hasta ahora, Rusia autorizaba el viaje de los niños acogidos para su recuperación sanitaria, ya que viven bajo una contaminación radioactiva constante. Amielka recuerda que Sofía (en la imagen) presentaba muchos problemas dentales y que al nacer sufría de tiroides y del corazón. Cada vez que llegaba a Galicia su cara era pálida y tenía ojeras, ya que allí apenas ven la luz del sol. La niña se asombraba al principio: "Aquí el sol calienta la piel", decía.

Desde la asociación aseguran que los dos meses aquí les alarga un año de vida. Para Amielka, la experiencia es muy bonita, pero lo más gratificante es ver cómo recuperan su salud. Pero este año no podrá ser.

No vienen por el coronavirus, pero este ataca en todo el mundo y la familia lucense también sigue lo que ocurre en Rusia. Sofía, pese al coronavirus, siguió yendo al colegio. "Allí los casos de coronavirus están más ocultos, no saben de contagios ni de casos", explicó la madre de acogida, que de vez en cuando envía paquetes de ayuda, aunque la familia de la niña "es muy agradecida y nunca pide nada".

Anastasia (en la imagen) es otra niña rusa que el año pasado vino por primera vez a Lugo gracias a Rosa María Rivas Santiso, que se animó a acogerla. Llegó con tan solo siete años y, ante la imposibilidad de que vuelva este año, Rosa explica que «me da pena porque este año iba a venir con su hermano mayor, que ya roza la edad límite de 18 años y no encontraba familia», lamentó.

Anastasia al igual que Sofía también presentaba problemas en los dientes, posiblemente a causa de la radiación. Dice que a la niña al principio le daba miedo el médico, pero al final pudo volver con todas las revisiones sanitarias.

Ahora, Rosa y la familia de Anastasia se hablan por Skype. La niña vive con su madre, que trabaja en un supermercado, su padre y su hermano mayor, aunque también tiene otra hermana que estudia fuera. Desde la distancia, Rosa piensa en cómo ayudar.

La Covid-19 preocupaba a la madre de Anastasia en su trabajo, ya que en la zona ya había algún caso, relata. Rosa cuenta que "tenía pensado mandarles alguna cosa, pero estuve esperando a que hubiese una cierta normalidad en los envíos por correos (por lo general lleva casi un mes)", afirmó.

Gali, Sofía y Anastasia son tan solo tres de los niños afectados que no podrán venir a Lugo este verano por el coronavirus, que causa así otros estragos colaterales.

¿Quién puede acoger a un menor ruso?

En el programa de Ledicia Cativa, cualquier persona puede acoger sin necesidad de realizar cursillos ni fases de adaptación. Reconocen que "no se necesita tener conocimientos especiales para cuidar o querer". El grueso de los gastos corre a cargo de las familias españolas.

Vacaciones en Paz

Para acoger a niños y niñas saharauis es necesario cubrir un formulario en su sitio web