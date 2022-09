"Una cosa es que necesites atención médica y otra que tenga que ser para ya y sin cita"

EMPEZÓ A trabajar como médico de Urgencias en Santiago y gestionó la Atención Primaria lucense en la anterior gerencia, pero su labor ha sido primordialmente asistencial en centros de salud. En su análisis de la crisis de Primaria atribuye responsabilidades a todos, los que la ejercen y los que la usan.

¿Cree que crear los Puntos de Atención Continuada fue un error?

En aquel momento posiblemente no. Ahora tenemos dos atenciones primarias totalmente diferenciadas, estancas y sin ningún tipo de comunicación entre ellas. Eso es malo para nosotros, los médicos, y sobre todo para los pacientes.

¿Por qué es malo para los pacientes?

Algunos acuden casi de forma exclusiva a los PAC por comodidad, por trabajo... Hoy en día te dicen: «No puedo ir a su consulta porque no puedo pedir una hora tal y como está la vida». El PAC es un servicio de Urgencias, no hay un seguimiento y la labor de un médico de PAC es diferente a la del médico de Familia. A veces mi trabajo es retirar medicamentos que se ponen en los servicios de Urgencias. Algo que es puntual, para un momento determinado, en ocasiones queda ahí de forma indefinida y el paciente incluso se automedica. Por ejemplo, una persona que está con un Ieca (antihipertensivo) y un diurético no puede tomar antiinflamatorios porque puede tener problemas renales crónicos. Un paciente va a Urgencias con dolor y se lo van a dar y tiene tendencia a tomar ese tratamiento toda la vida cada vez que tenga dolor.

Hay quien dice que es en los PACs donde está la bolsa de médicos de Familia que faltan para dar una cobertura adecuada a los centros de salud. ¿Cree que debería renunciarse a seguir creando más plazas de PAC y que los médicos del centro de salud hiciesen las guardias?

Soluciones únicas no hay, pero deberíamos tratar de corregir esa distorsión. Es cierto que es complicado para un médico de centro de salud hacer guardias porque al día siguiente tiene que librar. Hay quien dice que es lo comido por lo servicio.

Porque alguien tendría que cubrir a ese médico.

Podría cubrirse, por parte de sus compañeros, lo justo o también se podría plantear que no nece-sariamente las guardias tienen que ser de 24 horas. ¿Por qué no se pueden hacer guardias tres o cuatro tardes a la semana hasta las doce de la noche, por ejemplo? A lo mejor solo se precisaría gente de PAC para las noches. Si los mismos que están en un sitio estuvieran en otro tendrían una visión y una estrategia más global. Así que más que guardias, se harían jornadas prolongadas. De todas formas, las guardias probablemente tengan que desaparecer en todos los ámbitos. Es algo obsoleto y tiene muchas críticas. Es algo tabú de lo que parece que aquí no se habla ni se escribe pero está muy estudiado, en Estados Unidos por ejemplo.

¿Se refiere a los errores en los que puede incurrir un profesional cansado por una guardia larga?

Claro. Hay momentos especialmente peligrosos para la seguridad del paciente. Yo a veces a mis familiares les digo: «No vayas a Urgencias a las seis de la mañana, qué más te da esperar a las nueve». A no ser que sea estrictamente necesario, les recomiendo que esperen.

Al turno nuevo.

Sí, viene fresco. Uno de los momentos más peligrosos en Urgencias, y esto no lo digo yo sino que está escrito en la literatura anglosajona, es el cambio de turno. Ir entre las siete y las ocho es peligroso porque te atiende una persona que está totalmente cansada, que va a marcharse y va a coger tu caso otro que no te ha visto. Eso está documentado. En general no hay que ir a Urgencias si no es preciso y, desde luego, no se puede ir por un motivo sociolaboral. Ni al médico de cabecera sin cita por algo así. No se puede ir a las dos de la tarde al médico a pedir la baja. Tendremos que acostumbrar a las empresas. Tampoco se puede ir al pediatra a las dos de la tarde porque el niño no fue al colegio y quieres un justificante para el profesor. Al pediatra hay que ir si el niño tiene un problema clínico.

Cree que, aunque se habla insistentemente del empoderamiento del paciente, nunca hubo una "sociedad tan infantilizada y dependiente de los servicios sanitarios".

Yo no tengo un ánimo culpabilizador, trato de constatar hechos, que conste.

¿No cree que se ha hecho dependientes a los pacientes con todos esos mensajes de ‘consulte a su médico’? ¿No resulta contradictorio insistir en que no nos automediquemos y a la vez que nos autocuidemos? Se nos dice que no sobrecarguemos el sistema pero a la vez que, en cuanto notemos que un lunar cambie de tamaño, por ejemplo, consultemos con el dermatólogo. ¿Cómo puede un paciente consciente y responsable hacer un buen uso del sistema? Parece muy difícil.

Es muy difícil, cierto. Hay un exceso de información, de ‘infoxicación’ y hay conflictos de intereses. Pero una cosa es que necesites una atención, que alguien te supervise, y otra que la necesites para ya y sin cita. Es distinto, hay que ordenarlo.

Entonces lo que le parece peor del uso que hacen muchos pacientes del sistema es no pedir cita, producir demanda sobrevenida...

Sí, exactamente. Una demanda sobrevenida de una patología muy banal, muy repetitiva y por personas muy jóvenes. Creo que las personas mayores toleran mucho mejor la incertidumbre en general y son más sensatos al utilizar el sistema de forma juiciosa. Las personas jóvenes o van cambiando a medida que envejezcan o cuando se hagan mayores y sufran enfermedades crónicas serias la situación va a ser muy compleja. Tienen mala tolerancia al malestar y son los que están más inmersos en la cultura de la inmediatez. Luego también hay muchísima gente que cree que Atención Primaria no debiera existir, que lo que querría es ir al especialista del hospital directamente. Choco con algunos pacientes por ese motivo.

"Nadie cree que Primaria sea el eje del sistema. Es un eslogan"

De los médicos de Familia dice que están instalados en la queja constante y que son muy resistentes a los cambios.

Sí, todos, y cuanto mayores, más. Yo también.

Muchos tienen la sensación de que se les trata mal, no se les tiene en consideración, de que pese a que los conselleiros insisten en el papel clave de la Primaria las decisiones políticas no acompañan.

Sí. Eso son todos esloganes. Nadie se cree que Primaria es el eje del sistema, ni los conselleiros, ni la sociedad y probablemente ni nosotros. Yo no diría que se les maltrata, pero fruto de la situación actual estamos pasando momentos muy duros y, a veces, nos notamos insuficientemente comprendidos por nuestros directivos, pero también por algunos usuarios. Me parece una demagogia decir que el problema es de tal Gobierno u otro cuando está pasando en todas partes, es un problema de todo Occidente, en realidad. No hay modelos que se puedan copiar porque en todos tienen los mismos problemas que nosotros.

Las medidas tomadas por la consellería para intentar atajar la crisis de la Primaria han sido muy criticadas...

Yo no sé qué recorrido tendrán algunas, como esto de las 115 plazas de difícil cobertura [para las que se optó por un concurso de méritos], pero es una medida y algo hay que hacer. Me da la sensación de que no les va a salir tan bien como esperaban. Estoy seguro de que tenía buena intención, la de captar residentes...

Pero que servirá para que los interinos accedan a una plaza

Sí. Pero es una medida que tiene muchas ventajas. En primer lugar, logras cubrir plazas que no se conseguían cubrir, y te obligan a hacer dos guardias, con lo que ya se crea cultura. Y después hay otras medidas. A lo mejor estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero las recetas crónicas ¿qué problema hay para que la farmacéutica de Primaria la renueve? Si van por el libro, no hacen nada que tenga una interacción, si nos corrigen a los médicos... ¿Esa es la crítica, que nos saquen funciones? ¿Pero no queremos que nos saquen burocracia? ¿Qué me aporta a mí renovar la misma receta de un paciente que lleva tomando lo mismo diez años? Y lo mismo pienso con la prescripción enfermera. Seamos sensatos.