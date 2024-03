El incendio que calcinó la nave de Desguaces Sidegal se inició cuando los diez empleados de la firma ya se habían incorporado a sus puestos de trabajo, como cualquier otro día. El fuego se propagó tan rápido que los trabajadores huyeron despavoridos con lo puesto, sin poder recoger ni siquiera sus pertenencias. "Dejé todo dentro, hasta el móvil, la cartera con el DNI y las llaves de casa. Estará todo calcinado, pero en un momento así no piensas en nada; solo en salvar tu vida. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo", comentaba una afectada.

La noticia del incendio se extendió rápidamente, por lo que familiares y amigos de los trabajadores acudieron al lugar para confirmar que sus allegados se encontraban en perfecto estado. Con la nave todavía en llamas, los hijos de algunas empleadas del desguace se abrazaban a sus madres con el susto en el cuerpo y sin poder contener las lágrimas.

El suceso sorprendió al propietario de la empresa en Madrid, pero el hombre emprendió el viaje de regreso a Lugo en cuanto la encargada lo llamó para comunicarle lo sucedido. La madre del empresario también se trasladó al lugar, visiblemente afectada, para interesarse por los empleados y por el alcance del incendio. La mujer rompió a llorar en cuanto supo que había dos personas heridas y pudo observar con sus propios ojos que el fuego había calcinado gran parte de las instalaciones. "¡Por qué le tiene que pasar esto a mi hijo, con lo buena persona que es!", se lamentaba.

Empleados y conocidos del empresario mostraban su pesar por lo sucedido y comentaban que el hombre se encontraba desolado. "El jefe lleva 15 años con el negocio y es una suerte que hoy no estuviese aquí. Sabiendo como es, él no iba a querer salir de la nave. No iba a soportar verla arder e iba a intentar salvar todo lo posible, aunque tuviera que poner en riesgo su vida", apuntaban.

El incendio levantó una gran expectación en la zona, tanto por el despliegue de efectivos como por la intensa humareda que se podía percibir desde todo el polígono. De hecho, los trabajadores de las empresas próximas acudieron al lugar para ofrecer su ayuda y mostrar su solidaridad con los afectados, quienes no podían dejar de pensar en los heridos. "Lo importante es que se recuperen; el resto es secundario", concluían.