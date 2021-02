Cortan ao tránsito peonil un tramo do Paseo do Miño pola crecida do río

O Concello de Lugo informou este martes do peche ao tráfico peonil dun tramo do Paseo do Miño pola crecida do río. En concreto, a área de Medio Ambiente decidiu cortar o paso entre o Balneario de Lugo e o restaurante O Muíño polo aumento de caudal do Miño ao seu paso pola cidade.

"Queda prohibido o paso peonil mentres non se poida transitar con seguridade por esa zona", advirten nun comunicado.