El desplome de una casa en ruinas obliga a cortar durante horas parte de la Praza do Campo

En diciembre del año pasado el Concello acordonaba el edificio número 1 de la Rúo do Miño, en la céntrica Praza do Campo, porque se vino abajo el techo de los soportales. Tras no atender los propietarios los requerimientos municipales para ponerle solución, el pasado verano ordenaba la instalación de una valla de madera cerrándola perimetralmente.

Bomberos y Policía Local. R.L.

Este lunes se venía abajo parte del techo de esta casa en ruinas. La Policía Local cortó el paso mientras los bomberos retiraban los cascotes que amenazaban con caerse.

Ante el riesgo de desplome, el Concello de Lugo cortó en parte la Praza do Campo, en donde se espera una aglomeración de público durante el final de las fiestas patronales de San Froilán. Durante horas quedaron inutilizadas las terrazas de los locales de hostelería cercanos al inmueble, aunque a última hora de la tarde se había restaurado ya la normalidad y aparecían ya repletas de clientes.

Lugo Monumental exige al Ayuntamiento "medidas urgentes para solventar esta situación". Esta asociación también critica que "sigue sin tomarse medida alguna" en otra casa del casco histórico que corta el Carril do Moucho, que impide el paso desde el entorno de la catedral y el vicerrectorado hacia la Porta Miñá, pues considera que "perjudica gravemente" a un local de hostelería de reciente apertura y que "no es razonable" que esté apuntalada contra la muralla romana, bien declarado Patrimonio de la Humanidad.