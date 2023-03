"Si no estoy parapléjico es porque tuve mucha suerte, me preocupé por lo que tenía y hago deporte. El médico que me operó me dijo que corrí el riesgo de quedarme en una silla de ruedas". Juan, que en el día en el que se declaró el primer estado de alarma era intervenido de un neurinoma en la médula, lleva más de dos meses a la espera para ser operado de un segundo tumor, esta vez localizado en el cono medular.

Este lucense, de 47 años de edad, presentó este viernes una reclamación en el Hula contra el servicio de Neurocirugía por este motivo. Tiene dos neurinomas. Uno de ellos ha crecido. El pasado 19 de enero le incluían en la lista de espera con prioridad 1 para ser operado.

Pero trasladaron su expediente a Santiago porque su intervención, como puede afectar al sistema nervioso, requiere que, además del neurocirujano, esté presente un neurofisiólogo y hace dos meses no había ese especialista en Lugo.

Cuando estaba a la espera en el Chus, volvieron a trasladar su expediente al Hula porque este ya cuenta con neurofisiólogo. El pasado jueves por fin le comunicaban que iba a ser operado el próximo viernes. Media hora más tarde recibía el aviso de que esa intervención quedaba pospuesta sin fecha porque, según dice, el especialista sólo está unos determinados días en el hospital lucense porque se traslada desde el complejo compostelano.

"Tengo miedo porque otra vez estoy en peligro. Puedo sufrir una paraplejia", afirmaba ayer, tras presentar su reclamación, Juan, que atribuye esta "incertidumbre" a la "falta de organización y planificación del Sergas".

"El mío no es un cáncer, pero seguro que hay pacientes que lo sufren que están en riesgo porque no hay un neurofisiólogo", aseguraba este paciente, que añadía que es "una incompetencia que un hospital tan grande como el Hula no disponga de un especialista para realizar estas operaciones tan delicadas".

LA HISTORIA SE REPITE. Es la segunda vez que Juan se enfrenta a esta situación. Hace cinco años empezó a notar calambres y pérdida de sensibilidad en las piernas, entre otros síntomas. Su médico, según cuenta, lo atribuyó a una falta de masa muscular.

Comenzó entonces por su cuenta un "periplo" de dos años por traumatólogos y fisioterapeutas que le recomendaron realizarse varias pruebas, entre ellas una resonancia magnética. Esta última detectó los dos neurinomas que padece ahora.

A fuerza de insistir, según dice, consiguió que el Sergas le realizase otra, que descubrió otro enorme tumor en la médula, que era la causa de su dolencia. Fue en enero de 2020, pero no le daban vez hasta diez meses después para examinar el resultado de esa prueba médica que había hecho. Así que el 14 de marzo de ese año se operó de pago en un hospital privado de A Coruña. No podía esperar más porque, según explicaba, "solo me quedaba un milímetro de médula".