"Correr es como una vía de escape para mí pese a que me muera en cada recta"

Con solo 18 años, la lucense Mercedes Vila Veiga será la primera atleta de triatle —una modalidad de pentatlón— que representará a España en los próximos Juegos Mediterráneos de Playa, en la isla griega de Creta.

¿Contenta por ser la primera española que representa a su país en triatle en estos juegos?

Es un orgullo ser la primera mujer que representa a España en triatle, una modalidad de pentatlón que también se incluye por primera vez en estos Juegos Mediterráneos de Playa.

¿En qué consiste el triatle?

Es un deporte que incluye una prueba de natación en mar abierto, otra de carrera y otra más de tiro (con pistola láser run).

Además de triatle, también hace pentatlón, una disciplina que reúne pruebas de carrera, natación, láser run, esgrima y obstáculos. ¿Cómo se puede hacer todo esto y no morir en el intento?

Se hace, ¡porque sigo viva por ahora! Pero tengo que reconocer que es una práctica deportiva bastante dura en la que necesitas tener una buena base en cada una de estas pruebas.

¿Por qué decidió competir en pentatlón y triatle, disciplinas que incluyen muchos deportes a la vez?

Cuando era pequeña ya hacía natación, atletismo y tiro olímpico. Me vieron que era capaz de hacer todo ello y me invitaron a probar.

¿Es cierto que comenzó en el Corre con Nós con 4 años?

Aún no los tenía. Correr siempre me gustó y recuerdo que fui varios años a actividades extraescolares de atletismo con el club Lucus Caixa Rural.

¿Cuántas horas de entrenamiento a la semana dedica a cada una de estas disciplinas deportivas que forman parte del triatle?

Suelo entrenar siempre, de lunes a viernes, de diez de la mañana a dos de la tarde. Me entreno en los tres deportes (atletismo, natación y tiro) en ese tiempo. Se hace duro porque requiere un esfuerzo tanto mental como también de tipo físico.

¿Cómo se las arregla para poder hacer todo esto y, aparte, estudiar Inef en A Coruña?

Si te organizas bien, hay tiempo. Muchas veces acabas cansada de los entrenamientos y aún tienes que ponerte a estudiar. Y otras tienes que estar estudiando cuando el resto de la gente descansa.

Sabiendo lo que sabe ya del mundo de deporte, ¿de qué manera se plantea llegar a dar las clases de Educación Física cuando saque la oposición para docente?

Ser deportista cambia, sin duda, mi forma de ver esta materia. Muchos de los métodos que, tradicionalmente, se enseñan en clase de Educación Física no son muy apropiados porque no consiguen el objetivo, que es que los niños se diviertan haciendo deporte para que lo incorporen a sus vidas. Para mí, correr es como una vía de escape, pese al esfuerzo y a que me voy muriendo en cada recta.

¿Qué es más duro: el pentatlón o el triatlón?

Yo hice los dos y he de reconocer que el triatlón es muy duro porque todas las pruebas (natación, ciclismo y carrera) van seguidas, sin descanso. En pentatlón, se hace una pequeña pausa pero también hay dos pruebas más.

¿Se ve con fuerzas para traer una medalla de Grecia para Lugo?

La intención es esa. Voy a dar todo lo que pueda para conseguirlo.