El corredor de seguros detenido por estafa niega las acusaciones

El corredor de seguros detenido por estafa negó los hechos que se le imputan y afirmó que espera demostrar su inocencia en los tribunales. "Solo hay seis denuncias contra mí. Dos de ellas son errores administrativos y las otras cuatro son infundadas. Son clientes que no pagaron las pólizas en plazo y cuando los pararon y los sancionaron me acusaron a mí", dijo.

El arrestado, que quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, afirmó además que tiene todos sus negocios en regla. "No es cierto que no tenga licencia. Mis oficinas están dadas de alta y yo tengo una trayectoria profesional inmaculada. Jamás he cometido hecho delictivo alguno", dijo.

El hombre fue detenido en varias ocasiones y la Policía Nacional de Lugo le imputa los delitos de blanqueo de capitales, continuado de estafa y falsificación documental. Tal y como confirmó el portavoz policial, los agentes encargados del caso realizaron tres registros en las sedes que el hombre mantiene abiertas en la capital lucense –sitas en Rúa Armónica, Lamas de Prado y Alexandre Bóveda– y recogieron diversa documentación, pudiendo comprobar que el corredor carecía de licencia de actividad, "tanto sus locales como la propia empresa", una acusación que el corredor niega.

Según la Policía, las pesquisas revelaron que al menos cinco compañías aseguradoras de toda España resultaron afectadas por la actividad ilícita del detenido, "ya que se hacía pasar por colaborador para generar falsas pólizas, manteniéndose luego al margen de las posibles responsabilidades", otro aspecto que el acusado niega rotundamente.