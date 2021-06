A bandeira LGTBI ondea no Casa do Concello no día do Orgullo

A concelleira de Igualdade e Muller, Silvia Alonso, acompañada por membros da corporación municipal, asistiron este luns ao acto institucional organizado polo Concello de Lugo con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI+ na Praza Maior.

A edil destacou o firme compromiso por parte do Executivo presidido pola alcaldesa, Lara Méndez, "na loita polo respecto á diversidade e na defensa da dignidade das persoas, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero, e para iso é necesario avanzar na consolidación e na mellora dos seus dereitos". A concelleira aproveitou para recordar que, no día de mañá "o Consello de Ministros dará luz verde ao anteproxecto de lei LGTBI, un novo paso máis e importante nesta batalla pola igualdade".

O manifesto deste ano polo día do Orgullo foi elaborado e lido por representantes da Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual de Lugo (Alas).

O manifesto incidiu na importancia de achegarnos a unha democracia realmente inclusiva e respectuosa coa diversidade e cos dereitos de todas as persoas. Tamén fixo fincapé na necesidade avanzar na plena visibilidade en todos os ámbitos e ratificar a necesidade de políticas a favor da diversidade sexual e a non discriminación.

Ademais, condenouse que, en pleno 2021, "certos grupos presentes xa nas institucións sosteñan discursos cheos de odio cara a distintos colectivos minoritarios, desexando unha sociedade máis inclusiva, máis diversa e baleira de odio".

Este acto, que finalizou ca solta de globos biodegradables das seis cores da bandeira, pon o punto e final a uns días cheos de actividades organizadas en colaboración cos colectivos Alas e Aqde.

Durante toda a xornada, a bandeira LGTBI ondeará na fachada da Casa do Concello, ante a necesidade de visibilizar o aumento dos actos homofóbicos nun 8,6% segun o último Informe da Evolución dos Delitos de Odio, realizado polo Ministerio do Interior.

ACTIVIDADES NA PRAZA DE ABASTOS E NO CEMITERIO. Ademáis, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, participou nas actividades realizadas desde a área de Participación organizáronse unha serie de actividades nos Mercados e no Cemiterio Municipal para reivindicar o dereito de todas as persoas a vivir en liberdade.

O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, visitou a Praza de Abastos xunto con Cristina López, concelleira de Participación. Os distintos postos da Praza de Abastos e do Mercado Municipal agasallaron material promocional con temática LGTBI a todas as persoas que se achegaron a realizar as súas compras en ambas instalación municipais.

No Cemiterio Municipal realizouse unha acción como homenaxe a todas as persoas LGTBI que repousan alí, e que en vida tiveron que ocultar a súa orientación sexual. López, afirmou que "esta acción é unha chamada ao conxunto da sociedade para avanzar na eliminación de todo tipo de discriminacións e violencia, especialmente contra a diversidade afectivo sexual", e lembrou que "malia que se faga especial fincapé en datas sinaladas, como o orgullo LGTBI , debemos traballar nisto durante todos os días do ano".