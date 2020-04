El coronavirus contagia la política

La tregua política por el coronavirus saltó por los aires y el PP salió este martes a la palestra para pedir acción y respuestas a Concello y Diputación ante la crisis. El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Lugo, José Tomé y Lara Méndez, criticaron el lunes la gestión de la Xunta y los populares no dudaron este martes en contraatacar poniendo en el punto de mira la labor de los socialistas.

Así, Ramón Carballo, portavoz municipal del PP en Lugo, saltó a la palestra para pedir a la alcaldesa que materialice los programas de ayudas que viene anunciando. El mes arranca con incertidumbre para muchos trabajadores y empresas, que no saben en qué van a quedar los compromisos del gobierno local, apuntó Carballo, quien expresó su temor a que la alcaldesa esté simplemente tratando de darse “autobombo” y potenciar su imagen personal.

Si bien inicialmente los populares mostraron su apoyo a las medidas avanzadas por el gobierno local, ante la falta de concreción actual, Carballo explicó el temor del PP a que los anuncios del gobierno local “sexan fume”, ya que aún se ignora cómo y de qué forma se gastarán los cinco millones comprometidos y de dónde saldrá el dinero para pagar el 30 por ciento que dejen de cobrar los trabajadores afectados por un Erte.

DOBLE VARA. Los populares reprocharon a la vez a la alcaldesa de la capital su doble vara de medir a la hora de exigir material de protección ante el coronavirus, ya que se queja de la Xunta, pero no exige al Estado la misma celeridad, pese a que es el Gobierno “quen asume ao 100% esta competencia”. Incide Carballo también en que “os criterios do reparto que fai o goberno autonómico dependen das directrices que marcou a Femp entidade dirixida polo seu homólogo, o alcalde socialista de Vigo”.

El PP cuestiona incluso medidas de las que se felicita, como la implantación de un servicio de reparto a domicilio para la Plaza y el Mercado. Se trata, dice, de una medida que el PP lleva mucho tiempo reclamando, que llega tarde y que, reclama, debe mantenerse cuando pase la crisis sanitaria actual.

FRIOL Y PALAS. Y en la misma línea reaccionaron este martes los alcaldes de Friol y Palas, que reclamaron la reacción de la Diputación.

José A. Santos, regidor de Friol, exigió a la Diputación de Lugo que de una “manera inmediata” habilite medios, tanto económicos como materiales, y los ponga a disposición de los ayuntamientos de la provincia.

Santos opinó que José Tomé no está capacitado para el cargo de presidente de la Diputación, dada la parálisis con la que está actuando la institución frente a al grave problema que está suponiendo la crisis del coronavirus.

En tanto, el alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, reclamó a la Diputación medidas de apoyo a los pequeños concellos y criticó que el organismo provincial siga sin hacer aportación alguna a los ayuntamientos de la provincia para ayudar a superar la difícil conyuntura sanitaria y económica.

Taboada opinó que otras diputaiones están actuando de forma mucho más eficaz y contrastó el esfuerzo que hace la Xunta para colaborar con los concellos frente a la parálisis de la Diputación, que en su opinión incumple su principal obligación, que es dar apoyo a los concellos de la provincia, en especial a los más pequeños.

FONDOS. La posibilidad abierta por la Diputación de que los concellos dediquen parte de los fondos del Plan Único a luchar contra la pandemia no satisface a esos alcaldes ni tampoco al grupo provincial del PP, cuyo portavoz, Javier Castiñeira, sostuvo este martes que se pretende descontar el coste de las medidas de lucha contra el virus a los propios concellos.

Castiñeira censuró que la Diputación no puso ni un euro de más para la lucha contra el coronavirus y dar equipos de protección a los concellos, de modo que no se entiende que Tomé pretenda dar lecciones cuando no ha hecho nada, según el portavoz del PP.

La tregua inicial por la crisis sanitaria queda, pues, rota en Lugo, como ya pasó a nivel estatal tras los reproches de Pablo Casado al Gobierno de Pedro Sánchez.