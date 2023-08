Cordialidad, selfies y lecturas contrapuestas

Los ocho diputados y senadores lucenses vivieron un día cargado de cordialidad e ilusión en las sesiones constituyentes del Congreso y del Senado, aunque con la lógica tensión provocada por el prólogo y desenlace de la votación para la configuración de la Mesa de la Cámara Baja, cuyo resultado fue objeto de lecturas opuestas por parte de los representantes de PP y PSOE. El único diputado socialista por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, interpretó la designación de Francina Armengol para presidir la Mesa como "un bo sinal, unha boa nova que abre o camiño de cara a acadar a investidura do Goberno". No pensaba lo mismo el diputado del PP Francisco Conde, quien tildó de "situación anómala" ver como o PSOE "cedeu diante dos partidos independentistas, con menos votos e escanos, sen explicar a cambio de qué. Non sabemos se Junts lle pide a amnistía ou a autodeterminación. Estes pactos deben facerse con luz e taquígrafos".

Gómez Besteiro, que como Conde se estrenaba en el cargo, celebró la "estabilidad parlamentaria" alcanzada con la constitución de la Mesa del Congreso y espera que se repita para que Sánchez pueda "continuar o proxecto iniciado hai catro anos". Besteiro entiende que la continuidad del Ejecutivo central "beneficiaría a Galicia e a Lugo" para continuar avanzando "na reindustrialización, na aplicación de fondos europeos e nos investimentos nas principais infraestruturas". También espera que el futuro Gobierno afronte "un dos maiores retos da nosa comunidade: o demográfico".

Besteiro, segundo por la derecha, con diputados gallegos del PSOE. EP

El parlamentario socialista consideró que esta primera jornada "que vai marcar o que suceda nos vindeiros meses". Insistió en la "ampla diferenza" de 178 votos para Francina Armengol frente a los 139 obtenidos por Cuca Gamarra, lo que interpreta como un paso adelante de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Preocupación

Conde expresó su preocupación "polas cesións de Sánchez ante grupos que pretenden destruír o propio Estado, unha estratexia que vai en prexuízo do conxunto das comunidades autónomas, non só de Galicia".

En el mismo sentido se pronunció el también diputado popular lucense Jaime de Olano, quien aseguró que el presidente del Gobierno en funciones "está dispuesto a todo para controlar la Mesa del Congreso y para gobernar". Apuntó que los acuerdos entre el PSOE, Sumar y el independentismo obedecen a un "juego de intereses territoriales, en el que los separatistas buscan situaciones de privilegio en contra de otras comunidades, entre ellas Galicia y, por supuesto, la provincia de Lugo".

De Olano señaló que el hipotético acuerdo de Sánchez "con un prófugo de la Justicia como Puigdemont" debe hacerse público "para que conozcamos la realidad de un pacto con quienes no buscan la igualdad real entre los españoles". Tuvo duras palabras para el BNG, al entender que su apoyo a los socialistas es "gratuito" y permite que Galicia "sea menospreciada por el Gobierno central. Hace cuatro años, los nacionalistas firmaron un compromiso con Sánchez que no se cumplió en ningún punto".

Cristina Abades, tercera diputada lucense y debutante en la Cámara, auguró una legislatura "complicada". "Hay una gran atomización de partidos y de ideologías, lo cual puede generar conflictos, aunque el principal problema es la entrega de Sánchez a los independentistas para conservar el poder pese que perdió las elecciones frente a Núñez Feijóo". Abades restó importancia a que PP y Vox fueran por caminos separados en la votación para la presidencia de la Mesa. "Nuestro partido actuó con coherencia y sentido de Estado", afirmó.

Más allá de la tensión política, la jornada estuvo marcada por los selfies entre diputados de la misma provincia, como hicieron los diputados y senadores lucenses del PP, o de la misma comunidad, como sucedió en el caso del PSOE.

Francisco Conde resaltó que fue un día "marcado polo respecto e o sentido institucional". Manifestó su sentimiento de "orgullo e honra ao poder representar a Lugo e agradecer así o apoio recibido dos lucenses, xa que Lugo foi a provincia española que deu maior apoio ao PP, polo que imos traballar para que Lugo e Galicia reciban o trato que se merecen".

Interconectados

César Mogo, segundo por la derecha, con senadores gallegos del PSOE. EP

La sesión constituyente fue más tranquila en el Senado. Los senadores vivieron pendientes de las votaciones a la Mesa del Congreso. "Estivemos intercontectados, enviándonos whatsapp para ver como ían as cousas", aseguró la lucense María José Gómez, que estrenó escaño e indicó que el tono de las intervenciones en la Cámara Alta "foi moi institucional e correcto".

El valadourense César Mogo, que repite como portavoz adjunto del PSOE, también reconoció que "dende o Senado mirabamos de esguello ao Congreso, onde se deu un paso imprescindible hacia unha posible investidura. De non chegarse a ese acordo, as cousas poñeríanse máis complicadas de cara ao futuro". Para Mogo, alcanzar un pacto de gobierno permitirá constituir las comisiones parlamentarias e seguir traballando para corrixir os déficits infraestruturais que sofre Galicia". Indicó que la mayoría absoluta del PP en la Cámara obligará a "facer moita política, moita negociación".

Serrano, Candia, María José Gómez, Sara Ruiz y Barreiro, en el Senado. EP

El popular Juan Serrano, que ya estuvo un año de senador hasta que le sustituyó Núñez Feijóo, espera que esa mayoría popular sirva de "contrapeso se goberna Sánchez. O PP pode xogar un papel importante nesta cámara territorial e trasladar á cidadanía a nosa forma de ver as necesidades do país". José Manuel Barreiro, el lucense más veterano en el cargo, será portavoz adjunto del grupo popular. A través de las redes felicitó al presidente de la Cámara Alta y destacó el gran equipo que tiene el PP.

Los senadores por Lugo estuvieron acompañados por la presidenta provincial de su partido, Elena Candia, y por Sara Ruiz, candidata suplente a la Cámara Alta, que después comieron con los seis parlamentarios populares.