Copas llenas de arte

Barman es esa persona que decora con sabores nuestros momentos. ¿Quién no recuerda el gusto de una conversación, el aroma de un encuentro? Las palabras vuelan, pero las experiencias permanecen.

El 24 de febrero se celebra el Día Internacional del Barman, pero por las alegrías que proporcionan deberían tener una semana de fiestas patronales. Están tras una barra, casi siempre apurados, pero trabajan con precisión y cuidan el detalle para dejar huella en los paladares de sus clientes.

Su rostro es el de esa persona que nos suena cuando nos cruzamos por la calle, pero que no logramos ubicar. En cambio, podríamos detallar con precisión las coordenadas de sus creaciones, dónde probamos aquella combinación de sabores que nadie ha logrado igualar.

Llenan copas con arte. El contenido es ciencia, aderezada con buena mano y adornada con imaginación. Son capaces de mezclar líquidos, sólidos y gases sin que nada salte por los aires y la única explosión que provocan es la de sensaciones.

Hacen cócteles y combinados. Algunos se limitan a agitar una coctelera y a llenar un vaso con su contenido. Otros utilizan tecnología propia de una nave espacial para conseguir que las copas echen humo, que el sabor se concentre en cápsulas flotantes, que los hielos sean fluorescentes o que nada sepa a lo que parece. Entre unos y otros hay múltiples términos medios, profesionales que se esfuerzan por ofrecer un servicio diferenciado, elaborado, que exige un esfuerzo de formación y tiempo, pero que tiene la recompensa de la fidelización del cliente.

El Día Internacional del Barman es una buena disculpa para detenerse un poco más en la próxima barra, pedir la consumición por favor, dar las gracias al recibirla y preguntar el nombre del autor para poder saludarlo como es debido cuando nos crucemos por la calle.

José Ángel López, 'Pe': "O que máis me gusta é a cara de sorpresa da xente ao probar"

José Ángel, 'Pe' (Alquimia)

José Ángel López, más conocido como Pe, regenta el Alquimia, en el barrio lucense de Campo Castelo. El nombre del local es toda una declaración de intenciones. Su carta incluye cerca de medio centenar de cócteles, resulta imposible no encontrar uno al gusto de cada consumidor.

Pe habla con pasión de su oficio y hace dudar de quién disfruta más, si él cuando los prepara o el cliente cuando los toma.

Este barman lleva un cuarto de siglo practicando su particular alquimia en distintos establecimientos de hostelería. Ese tiempo le da una perspectiva serena de la profesión y no duda al enumerar las claves de un buen cóctel. "O primeiro é a calidade. Con iso xa temos moito camiño andado. Despois hai que facer as combinacións tendo coidado coas cantidades. Para os cócteles clásicos hai receitas, e logo están os de autor, nos que cada barman achega a súa experiencia, o seu coñecemento, o seu gusto... hai que probar moito".

Pero más allá de la combinación de elementos de forma acertada, Pe disfruta "do espectáculo". La parafernalia que envuelve la elaboración de un cóctel es tan llamativa como el autor quiera. Todos tenemos en la retina la imagen del camarero agitando la coctelera, pero ese ritual está superado y dejó paso a todo un espectáculo de luces, humo, colores, técnicas y estilos.

Los cocteleros trabajan de cara al público, que sigue con detalle cada movimiento. Desde la preparación de los ingredientes frescos hasta la combinación de líquidos, pasando por la asombrosa generación de efectos físicos y químicos.

TÉCNICA. Pe ha probado diversas técnicas. "Empecei facendo esferificacións e espumas, traballei con xeo azul. Nese tipo de cócteles explicas como hai que tomalos, para que o cliente consiga apreciar todos os sabores e os desfrute integramente». Pero no solo de tecnología vive el barman. "Conta todo, a vaixela, as flores, as luces, o fume..."

En la carta de la coctelería Alquimia hay propuestas clásicas y de autor. "A xente vai ao clásico, é moi difícil innovar", afirma el barman. Confiesa que los lucenses son reacios a probar sabores y texturas nuevas. "O mojito e o daiquiri teñen moito éxito, son clásicos, á marxe tamén piden outros pola graza que lles fai o nome, como sex on the beach ou martini porn star, pero fóra diso é difícil introducir novidades", explica Pe.

Aun así, este experimentado barman no se rinde y seguirá intentando ofrecer nuevas experiencias a sus clientes. Está convencido de que el paladar se educa a base de pruebas y probar es el único modo de saber si algo gusta o no. "Agora quero introducir cócteles con champaña, pero ten que ser con calma, que a xente os vaia coñecendo".

Pe disfruta innovando, experimentando, elaborando... pero nada supera el momento de servir la copa. "O que máis me gusta é a cara de sorpresa da xente ao probar. Iso é o que non se paga".

Juan Escobal: "Versionamos los clásicos para complementar la carta de comida"

Juan Escobal (Rabuda)

Juan Escobal es el encargado del restaurante Rabuda, en el barrio de Recatelo de Lugo. La base de su carta es la comida, pero han sabido hacerle hueco a la coctelería desde un punto de vista innovador. "Hacemos propuestas diferentes de los clásicos, con tendencia a limpiar, sin sobrecargar la copa, para que no sienten pesados y sean un buen complemento después de la cena".

Su objetivo es "que apetezca a diario", por lo que han ajustado las proporciones para darles frescura y desestacionalizarlos. "Por ejemplo, el mojito va bien en verano, pero le hemos dado una vuelta para que también se preste en invierno".

Escobal afirma que han diseñado una carta de cócteles acorde con su oferta culinaria. "Tenemos una carta divertida, desenfadada, por eso los cócteles tienen buena cabida, no solo en la sobremesa, sino incluso para acompañar la comida".

Tanto Juan Escobal como los camareros del restaurante Rabuda han recibido formación en coctelería. El encargado explica que "está todo sistematizado, la receta de cada cóctel está medida y pesada para que siempre salga igual, independientemente de quién lo elabore".

No dejan nada al azar. "Los cócteles se sirven acompañados de gominolas y frutos secos. Es una mezcla pensada para potenciar el sabor de la bebida. Las gominolas mezclan sabor dulce y ácido, y los frutos secos son salados y picantes, pero no mucho, el punto justo para optimizar los sabores del cóctel".

Juan Escobal dice que sus clientes han acogido muy bien estas propuestas. "Es coctelería sencilla, con tendencia a limpiar, pero innovadora". Y cita algún ejemplo. "Tenemos un mojito con ron Burla Negra que procede de barricas previamente tratadas con agua salada. El resultado es salado. La receta de la mimosa también es propia, a base de cava, botánicos y fruta de la pasión".

SECRETO. La clave del éxito de un cóctel es "encontrar la marca que le vaya mejor a cada combinación. El mejor ron, la mejor ginebra..." Este hostelero destaca también la importancia de ajustar las propuestas "al hueco que quieres llenar en la carta".

Juan Escobal disfruta experimentando y avanza que está trabajando para introducir en breve "un cóctel con ginebra japonesa y granada". Un motivo más para que el cliente vuelva y siga probando.

Alejandro Gómez: "No hay que pasarse, un gin tonic no es una ensalada"

Alejandro Gómez (Asador Coto Real)

Tiene casi tantos premios de coctelería como botellas en la barra del Asador Coto Real. Alejandro Gómez ha ganado cuatro concursos de coctelería, ha sido subcampeón en otros tantos y tiene en su haber el premio del primer certamen de gin tonic que se celebró en Galicia. Tras competir por numerosos galardones de técnica y degustación, se pasó al jurado y desde entonces es él quien prueba y valora.

Explica que en los concursos ocurre como en cualquier barra de bar. "Hay normas y parámetros para guiarte, pero depende de la exigencia de cada uno".

Los certámenes tienen una parte técnica y otra de degustación. "En técnica se tiene en cuenta todo, desde la apariencia física del barman, si vas mal afeitado o con las uñas negras; los movimientos, la elegancia en el manejo de utensilios, la forma de servir, las cantidades empleadas".

Tras la fase de elaboración del cóctel llega el momento de la degustación. "Es una cata a ciegas, el jurado no sabe quién ha elaborado cada cóctel", por lo que las puntuaciones de técnica y degustación no siempre coinciden.

Las técnicas evolucionan al ritmo de la tecnología. En coctelería se utilizan todo tipo de artilugios para conseguir los efectos deseados en la copa. "No es como tirar una caña, lleva más tiempo, pero hay muchas técnicas factibles en el día a día", afirma este barman. Pone como ejemplo "la forma de servir o agitar", que no requiere aparato alguno, o el trabajo con "esferificaciones, humos o nitrógeno", que también considera accesible aunque implique el empleo de instrumental.

Alejandro Gómez afirma que cada local de hostelería requiere una carta de bebidas adecuada. Él trabaja en el Asador Coto Real de Rábade. En un restaurante la coctelería no es muy demandada, pero sí los combinados. Su especialización en la elaboración de gin tonic no pasa desapercibida entre los clientes y muchos lo requieren en la sobremesa.

CLAVES DEL GIN TONIC. Alejandro Gómez asegura que la materia prima de calidad es la base de cualquier combinado o cóctel. "Hay para todos los gustos, pero la calidad es imprescindible. En el caso del gin tonic, hay ginebra incluso para quien no le gusta la ginebra", afirma.

Apunta también la importancia de utilizar un buen hielo. Hay que cuidar el agua con la que se elabora. "Hay aguas con mucha cal que distorsionan el sabor. Lo ideal es utilizar agua mineral". Y el tamaño importa. "El cubito de hielo, cuanto más grande, mejor, porque enfría sin derretirse. Si se deshace agua la copa. Si tienes una pieza de hielo de un kilo tarda mucho más en disolverse que si lo tienes en láminas", explica.



Este barman aconseja que la tónica esté "lo más fría posible" y no se olvida de la presentación. "Cuenta hasta la vajilla que utilices, la copa tiene que ser buena", apunta.

Tras mucho estudio, práctica y recorrido profesional, Alejandro Gómez apuesta por la esencia en la combinación de elementos. "Un gin tonic no es una ensalada, no hay que pasarse. Hubo un momento en el que la gente le echaba de todo. No tiene sentido si no aporta nada bueno".

Susana Carreira: "Fago todo ao momento, un cóctel ben feito require tempo"

Susana Carreira (Zenith)

La coctelería Zenith acaba de cumplir diez años y es un referente en este tipo de bebidas en Lugo. "A xente pide os cócteles polo nome", apunta Susana Carreira, propietaria del local y encargada de esta parte tan singular de la carta.

Su barra se ha ganado fieles, que una y otra vez regresan a la Rúa Otero Besteiro para volver a disfrutar de sus sabores favoritos. Pronto podrán vivir nuevas experiencias, porque Susana Carreira avanza que va a ampliar la oferta de coctelería.

De hecho, algunos clientes habituales se toman la licencia de pedir bebidas que no figuran en la carta. "Hai un cóctel que fago polo San Valentín, chámase Lovers. Non está na carta, pero hai quen o pide en calquera momento do ano. É un dos que vou incluír na nova carta".

Estas variaciones requieren buena mano y mucha experimentación. Susana Carreira afirma que "hai que estar aprendendo todos os días". Ella recurre a cursos y masterclass para mantenerse al tanto de las innovaciones.

LA CIENCIA. Pero la verdadera escuela de esta barman está en su barra, a la vista de todos, donde prepara, mezcla, combina, adorna y sirve sus particulares obras de arte.

Dice que su gran aliada a la hora de trabajar es la frescura de todos los ingredientes que utiliza. "A froita é moi fresca e está cortada no momento. Iso require o seu tempo, o cliente ten que esperar, pero merece a pena porque se a tivera cortada de antes non sabería igual", explica Susana Carreira.

Pero hay más secretos. "A ciencia está nunha mestura de lima que preparamos nós. Vai en moitos dos cócteles e é clave no sabor". Como buena alquimista, no puede desvelar la combinación de ingredientes.

Indica, además, que el alcohol que emplea es de calidad garantizada, con un mínimo de cinco años de reserva. También hay propuestas sin alcohol, como el Tropical Zenith, creación propia de la barman.

Y no se olvida de los gin tonic, que ofrecen infinidad de combinaciones dependiendo de la ginebra, la tónica y los complementos que se empleen. La barman explica que son todos "perfect serve", es decir, combinaciones diseñadas para exaltar los matices de cada ingrediente y que tienen en cuenta desde la elección del vaso hasta el último detalle de la decoración.

Natalia Gómez: "Traballo á vista da xente. Se ves algo que apetece é lóxico que queiras probar"

Natalia Gómez (Cook)

Natalia Gómez Encarnación es la barman de la cervecería Cook, en la plaza de Augas Férreas de Lugo. Tiene su lugar reservado en la tercera planta del local, un espacio pensado para los caprichos de un cóctel.

Trabaja a la vista de los clientes, es parte del juego. Ellos disfrutan observando cómo se elaboran sus bebidas y el particular espectáculo que ofrece la barman suscita a su vez más demanda. "Cando a xente ve que empezo a facelos saen seguido. Se ves algo que apetece é lóxico que queiras probar".

La carta de la cervecería Cook incluye los cócteles clásicos, algunos versionados para adaptarlos a los gustos de sus clientes y también creaciones propias. El que lleva el nombre del local es de autor y está compuesto, entre otros ingredientes, por ron blanco y fruta de la pasión. Es uno de los preferidos de los asiduos de la coctelería.

FRUTA NATURAL. Natalia Gómez explica que en el éxito de sus creaciones tiene mucho que ver el empleo de materia prima de calidad, tanto en las bebidas como en los complementos de cada receta. "A froita é sempre natural. Ese detalle é moi importante e marca a diferenza", comenta. Esta barman sabe que sus clientes agradecen ese plus. "A froita natural potencia o sabor, un cóctel cambia bastante con ese detalle".

Natalia Gómez comenta que otro ingrediente fundamental que a veces pasa desapercibido es el hielo. El agua debe ser de buena calidad, no debe distorsionar el sabor y, a ser posible, no hay que esperar a que el hielo se derrita para tomar la bebida porque el agua adultera la combinación.

La barman explica, además, que cada cóctel requiere un tratamiento diferenciado del hielo. "Enteiro, picado, batido". Más allá de enfriar, contribuye a conseguir la textura elegida.

La carta de cócteles de la cervecería Cook tiene fans, clientes fieles que una y otra vez permiten que Natalia Gómez ponga sabor a sus encuentros y complemente sus conversaciones con aromas y recuerdos gustativos.

Una docena de propuestas es suficiente para convencer a un público entregado. "O daiquiri de amorodo é o que máis éxito ten, o que máis fago", apunta la barman, y una vez más sale a relucir la fruta natural, que tiene su razón de ser aunque tal vez el cliente, distraído por un agradable sabor, no lo perciba. Habrá que estar más atentos al detalle la próxima vez.