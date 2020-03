La coordinadora de Cs en Lugo, atrapada en Venezuela por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha dejado atrapada en Venezuela a la lucense Victoria García. Fue a Caracas para visitar a unos familiares a los que hacía años que no veía y ahora no sabe cuándo podrá salir del país. El viaje ha acabado por convertirse en una pesadilla.

Victoria García tenía previsto regresar este miércoles a Lugo, pero su vuelo se suspendió y no sabe cuándo podrá volver. Victoria, que es la coordinarora de Ciudadanos en Lugo, contaba este martes que la embajada española no da soluciones. "Tomaron nota de mi situación y nada más", cuenta.

La lucense está viviendo la situación con extrema preocupación, ya que dice que la falta de medios en el país es absoluta. "Lo único que sabemos es que en cuestión de horas se pasó de no tener coronavirus a que se cerraran aeropuertos, ciudades...", cuenta. Añade que la cifra real de afectados en el país no se comunica, pero que la realidad en Caracas es "muy cruda".

Así, cuenta que en la capital venezolana llevan quince días sin agua "y si entras en servicios públicos te encuentras sin agua y sin papel", por lo que el protocolo de higiene es "nulo".

Toda la ciudad, añade, está rodeada de favelas, donde no hay ninguna medida de higiene, lo que hace que la gente esté muy preocupada.

Denuncia que en el país faltan medios e información

La falta de información, añade, se hace muy preocupante. "Los médicos tienen prohibido hacer declaraciones y las pocas cosas que sabemos es por algunos amigos sanitarios. Se conoce que los hospitales están desprovistos de todo y los privados cuestan una fortuna", cuenta Victoria García.

Detalla que ella en estos momentos se encuentra bien, sin síntomas, pero reconoce que la aterra contagiarse.

Su intención es volver y contactó con la embajada, donde le dijeron que estaban organizando la crisis, pero que no tenían ninguna orden oficial de repatriación de los ciudadanos españoles. "Tomaron todos mis datos y me dijeron que estuviera atenta a la página web de la embajada, pero aquí ahora funciona internet y dentro de un rato no, con lo cual es una desesperación", relata la lucense.

Victoria García, que a su llegada al país se encontraba feliz, ahora está sumida en el desaliento, porque Venezuela estaba ya sumida en una crisis médico-sanitaria antes de que apareciera el coronavirus y ahora todo se complica más, porque "no es un país que esté preparado para afrontar una situación así", relataba este martes.

Dice que el Gobierno cree que controlará la situación con el mensaje de Quédate en casa, pero es muy difícil en un país sin agua, electricidad, gas o comida.