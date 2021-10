A Carqueixa amplía a oferta da praza de Abastos

A cooperativa A Caqueixa inaugurou este xoves o seu novo posto na praza de Abastos, a carnicería O sabor dos Ancares, que se situará no número 25. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, e a concelleira de Participación, Cristina López, participaron no acto, así como a vicepresidenta da Deputación, Maite Ferreiro; a deputada de Medio Rural, Mónica Freire, e o cineasta Oliver Laxe.

Cristina López agradeceu ás integrantes da Carqueixa "que se interesasen pola Praza de Abastos de Lugo para dar un paso máis no seu proxecto" e destacouno "como unha alternativa para fixar poboación no rural galego e achegar productos de primeira calidade".

O obxectivo da área de Participación é chegar a ter a totalidade dos postos da praza e do mercado ocupados e con funcionamento. "Estas instalacións están pensadas para atopar produtos de primeira calidade, no que as persoas reciben a atención persoal das distintas profesionais de cada posto", asegurou López.

A cooperativa A Carqueixa conta con 200 socios. Segundo salienta o Concello, o proxecto baséase no "compromiso coa calidade, tendo toda a carne producida o selo de Ternera Galega Suprema, con moitas das explotacións adicándose á trashumancia, alimentando aos animais de xeito totalmente natural, e ao aire libre, co que colaboran co mantemento dos montes limpos, o que reduce o risco de incendios". O seu proxecto de venda online vén de facela gañadora do premio Aresa de desenvolvemento rural.