Una cooperativa prevé hacer 16 pisos a 187.000 euros en Agro do Rolo

Un pequeño solar frente a la nueva plaza de A Milagrosa, en Agro do Rolo, es el lugar seleccionado para levantar un edificio de 16 viviendas. La idea es que se construya a través de una cooperativa, cuyos planes fueron presentados en el Méndez Núñez. Al frente del proyecto figura Balbino Trigo, de Inmobiliaria Ronda, que asegura que ya tienen 50 aspirantes a propietarios en reserva.

Se trata de clientes que luego han de pasar el filtro del crédito bancario, por lo que es normal que queden menos, aunque Trigo considera que es un muy buen principio. "Además", explica, "es un proyecto en el que no hay riesgo, porque la promotora se compromete a quedarse con los pisos que no se vendan". Esta promotora es la santiaguesa Mahía.

Los cooperativistas, una vez constituidos como tal, deberán pagar entre 6.000 y 8.000 euros de entrada. A medidas que avancen las obras, deben ir abonando el resto, hasta el 20% de la vivienda, ya que el otro 80% es el que financia el crédito hipotecario.

Trigo estima que el precio final del metro cuadrado saldrá entre 2.000 y 2.300 euros. Dado que los pisos son todos de 87 metros cuadrados, el precio final rondará los 187.000 euros. La ventaja del cooperativismo reside, según asegura, en que si al final bajan los precios de los materiales y de la mano de obra también bajan para los propietarios, "y que se ahorran gran parte del beneficio que iría a parar al promotor".



Podrían estar terminados en unos tres años

Los pisos contarán con tres habitaciones, dos baños, un pequeño balcón ("salvo los dos primeros", según aclara Balbino Trigo), garaje y trastero. El que es uno de los responsables del proyecto calcula que podrían estar listos para habitar "en dos años y medio o tres si la licencia no se retrasa, porque ya está solicitada".



Otras en espera. Este gestor inmobiliario no duda de que habrá mucho interés en participar en este proyecto, "porque no hay casi vivienda nueva y sale muy rápido". De hecho, confía en que el éxito de esta promoción permita hacer otras similares en solares que ya están adquiridos.